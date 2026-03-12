BMW i3 mới chốt ngày ra mắt

BMW i3 thế hệ mới ra mắt ngày 18/3 với nền tảng Neue Klasse, công nghệ sạc nhanh 800V và phạm vi hoạt động tối đa 806 km theo tiêu chuẩn WLTP. BMW vừa xác nhận thời điểm ra mắt mẫu sedan điện mới mang tên i3, dự kiến công bố chính thức vào ngày 18/3.

Mẫu xe này được xem là một trong những sản phẩm quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe Đức. Khác với mẫu i4 hiện nay vốn được phát triển dựa trên nền tảng của dòng 4 Series Gran Coupe, BMW i3 mới được thiết kế ngay từ đầu dành cho hệ truyền động điện. Mẫu xe này cũng khác với phiên bản i3 đang bán tại Trung Quốc, vốn chỉ phân phối giới hạn. Phiên bản sắp ra mắt sẽ được phát triển cho thị trường toàn cầu.

BMW i3 mới được thiết kế ngay từ đầu dành cho hệ truyền động điện.

BMW i3 là mẫu sedan đầu tiên sử dụng nền tảng Neue Klasse, kiến trúc mới dành cho các dòng xe điện của hãng trong tương lai. Song song với phiên bản thuần điện, BMW cũng dự kiến giới thiệu thế hệ 3 Series mới sử dụng động cơ đốt trong.

Mẫu xe này có thiết kế gần tương tự nhưng sử dụng nền tảng CLAR được nâng cấp từ các dòng xe hiện tại. Theo những hình ảnh hé lộ, i3 mới sẽ được trang bị hệ thống đèn LED với thiết kế nhận diện mới.

Thiết kế của BMW i3 mới kết hợp các đường nét quen thuộc của thương hiệu với phong cách tối giản hiện đại. Một trong những chi tiết nổi bật là lưới tản nhiệt hình quả thận được tái thiết kế với hiệu ứng ánh sáng. Hệ thống nhận diện phía trước sử dụng các dải LED chéo, được cho là đặc trưng của dòng xe Neue Klasse trong tương lai.

Xe có thể nạp đủ năng lượng để di chuyển khoảng 370 km chỉ trong khoảng 10 phút sạc.

Bên trong khoang lái, BMW i3 sẽ sử dụng giao diện Panoramic iDrive thế hệ mới. Thay vì cụm đồng hồ truyền thống, các thông tin vận hành được hiển thị trực tiếp trên phần chân kính chắn gió. Hệ thống này kết hợp với màn hình cảm ứng trung tâm nhằm giúp người lái theo dõi thông tin dễ dàng hơn trong quá trình vận hành.

Thiết kế này cũng giúp đơn giản hóa bố cục nội thất và giảm số lượng màn hình hiển thị riêng biệt. BMW i3 mới được phát triển trên nền tảng kỹ thuật 800V, cho phép sạc nhanh với công suất tối đa khoảng 400 kW.

Theo thông tin từ hãng, xe có thể nạp đủ năng lượng để di chuyển khoảng 370 km chỉ trong khoảng 10 phút sạc. Ở các phiên bản cao cấp, phạm vi hoạt động sau một lần sạc đầy có thể đạt tới 806 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Phiên bản ra mắt ban đầu của BMW i3 dự kiến sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ với công suất khoảng 469 mã lực. Sau khi ra mắt phiên bản tiêu chuẩn, BMW có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm với các phiên bản mô-tơ đơn có giá thấp hơn, cùng các biến thể hiệu năng cao thuộc dòng M-lite. Trong tương lai, hãng cũng có thể phát triển một phiên bản M3 thuần điện dựa trên nền tảng Neue Klasse.