"Xế phượt" BMW F 450 GS ấn định ngày bán ra, biker háo hức chờ đợi

Được trình làng tại EICMA 2025, nhưng mới đây BMW Motorrad mới chính thức công bố lịch bán ra F450 GS tại thị trường Ấn Độ là ngày 23/4/2026. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới và được phát triển tập trung vào khả năng xử lý vượt trội với trọng lượng nhẹ, hiệu suất vượt trội và có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh động cơ và vận hành ổn định.

Về cấu hình động cơ, F 450 GS sử dụng khối xy-lanh đôi song song dung tích 450cc, sản sinh công suất khoảng 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 43 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp. Thông số này đặt mẫu xe vào nhóm hiệu năng cao trong phân khúc adventure tầm trung, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát và tính thân thiện với người lái theo tiêu chuẩn bằng lái A2 tại châu Âu. Triết lý thiết kế động lực học của BMW tiếp tục tập trung vào sự cân bằng giữa lực kéo tuyến tính ở dải tua thấp và khả năng duy trì công suất ổn định ở dải tua trung.

Hệ thống điện tử trên BMW F 450 GS được trang bị theo hướng tiệm cận các dòng adventure cao cấp của hãng. Xe sở hữu kiểm soát lực kéo động DTC, hệ thống kiểm soát phanh động DBC, ABS Pro và hệ thống kiểm soát mô-men hãm động cơ MSR, cho phép tối ưu độ ổn định khi giảm tốc trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Bên cạnh đó, xe cung cấp nhiều chế độ vận hành gồm Rain, Road và Enduro, cho phép điều chỉnh đặc tính phản hồi động cơ và can thiệp điện tử phù hợp từng môi trường sử dụng, từ đô thị đến địa hình nhẹ.

F 450 GS được trang bị cụm đồng hồ TFT kích thước 6,5 inch tích hợp dẫn đường từng chặng, đồng thời bổ sung hệ thống Easy Ride Clutch (ERC), cho phép vận hành ly hợp linh hoạt giữa chế độ tự động và thủ công, nhằm giảm tải thao tác trong điều kiện di chuyển phức tạp nhưng vẫn giữ được tính chủ động của người lái khi cần.