Giá rửa xe ngày cận Tết tăng kỷ lục, 500.000 đồng/lượt cho Mercedes, BMW

Ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 28 Tết (tức 15/2/2026), tại các khu vực tập trung nhiều gara ô tô ở Cầu Giấy, Thanh Xuân hay Nam Từ Liêm, không khí khẩn trương bao trùm các tiệm rửa xe ô tô.

Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau chờ đến lượt rửa xe. Ảnh: Ngô Minh

Cảnh tượng quen thuộc là những hàng dài ô tô nối đuôi nhau từ trong bãi tràn ra tận lòng đường. Một chủ tiệm rửa xe trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy cho biết những ngày cận Tết gara thường phải làm việc hết công suất từ sáng sớm cho đến tối muộn.

"Ba ngày 27, 28, 29 tháng Chạp được xem là đỉnh điểm, dù đã huy động tối đa nhân viên làm việc không nghỉ trưa, chúng tôi vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu rửa xe tăng đột biến. Như ngày 27 Tết, tiệm xử lý gần 100 xe, anh em thợ phải thay nhau ăn vội hộp cơm để kịp giao xe cho khách", một thợ rửa xe ở khu vực Dương Đình Nghệ chia sẻ.

Giá rửa xe ngày Tết "nhảy múa" liên tục theo ngày

Theo khảo sát, mặt bằng giá dịch vụ rửa xe năm 2026 tại Hà Nội đã thiết lập mức kỷ lục mới. Nếu như ngày thường, giá rửa vỏ và hút bụi cho xe 4 chỗ dao động từ 60.000-80.000 đồng thì hiện tại mức giá phổ biến là 150.000-200.000 đồng/lượt. Đối với các dòng xe gầm cao 7 chỗ lớn từ 250.000-300.000 đồng/lượt, trong khi xe sang như Mercedes, BMW, mức giá có thể bị đẩy lên tới 350.000-500.000 đồng/lượt.

Giá rửa xe được nhiều đơn vị niêm yết rõ ràng để khách hàng có thể biết, tránh tình trạng hét giá. Ảnh: Ngô Minh

Một nhân viên rửa xe cho biết mức phí được điều chỉnh theo ngày. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều cửa hàng rửa xe cũng phải thuê thêm nhân công làm thời vụ. Cũng có không ít cơ sở do thiếu nhân lực nên buộc phải cắt bớt hạng mục chăm sóc xe, chỉ nhận rửa nhanh bên ngoài và hút bụi cơ bản.

Lý giải cho mức tăng 200-300% này, một chủ gara tại khu vực Thanh Xuân phân trần: "Chi phí nhân công ngày Tết đều phải tăng gấp 3-4 lần để giữ chân thợ. Trong khi đó, chi phí điện, nước và mặt bằng năm nay cũng tăng nên buộc phải tăng giá dịch vụ."

"Thượng đế" mang xe đi rửa, vừa chờ vừa lo

Mặc dù chấp nhận mức giá "chát", nhiều chủ xe vẫn không khỏi lo lắng về chất lượng dịch vụ. Đứng đợi gần 1,5 tiếng đồng hồ tại khu vực Nam Trung Yên, anh Trần Trung Dũng (trú tại Đống Đa) ngán ngẩm nhìn chiếc Volkswagen Teramont của mình vẫn chưa đến lượt.

Nhiều khách hàng chấp nhận giá rửa xe tăng hơn ngày thường, miễn là xe được rửa sạch sẽ. Ảnh: Ngô Minh

"Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 27, 28 Tết, đi rửa xe là như đi đánh trận. Giá rửa xe ngày này có tăng lên 200.000 đồng thì tôi vẫn chấp nhận vì họ cũng vất vả phục vụ, miễn là xe sạch sẽ. Chỉ sợ đông quá, họ làm ẩu, xịt nước qua loa, lau bằng khăn bẩn xước hết sơn xe", anh Dũng than thở.

Trái ngược với anh Dũng, anh Đào Văn Thái - một lái xe chạy dịch vụ lại lựa chọn cách tự rửa xe để tiết kiệm chi phí bởi số tiền đó giúp anh có thể mua sắm thêm được ít đồ Tết cho gia đình.

Không chấp nhận chi phí rửa xe ngày Tết cao đột biến, không ít người đã chọn cách tự "làm sạch" xế cưng. Ảnh: Ngô Minh

Dự báo, ngày mai (29 Tết), áp lực dự kiến tiếp tục tăng khi người dân tranh thủ ngày cuối cùng của năm để tân trang phương tiện. Lời khuyên cho các chủ xe lúc này là nên chấp nhận mức giá cao để tiết kiệm thời gian hoặc chủ động vệ sinh cơ bản tại nhà. Trong mọi trường hợp, cần kiểm tra kỹ ngoại thất và nội thất trước khi rời gara, bởi cao điểm dễ phát sinh sai sót do làm việc quá tải.