Ferrari 12Cilindri trang bị số sàn ra mắt toàn cầu

Ferrari vừa khiến giới mộ điệu bất ngờ khi hồi sinh cấu hình cần số sàn dạng cổng gạt (gated shifter) sau 14 năm vắng bóng. Tuy nhiên, đằng sau thiết kế hoài cổ trên mẫu 12Cilindri Manuale mới lại là cả một bầu trời công nghệ giả lập đỉnh cao.

Ferrari cuối cùng đã hiện thực hóa ước nguyện mà các tín đồ tốc độ hằng ao ước suốt hơn một thập kỷ qua. Kể từ khi dòng 599 GTB khai tử vào năm 2012, thương hiệu ngựa chồm Ý chưa từng mang cụm 3 bàn đạp và cần số gạt trở lại trên bất kỳ mẫu xe thương mại nào.

Thiết kế hoài cổ trên mẫu 12Cilindri Manuale mới lại là cả một bầu trời công nghệ giả lập đỉnh cao.

Sự xuất hiện của 12Cilindri Manuale chính là câu trả lời, nhưng Maranello không chọn cách "phủi bụi" một hộp số cơ học cũ kỹ rồi bê nguyên vào hiện tại. Thay vào đó, các kỹ sư Ý đã tận dụng công nghệ hiện đại để tái hiện trải nghiệm lái xe số sàn thuần túy nhất, trong khi vẫn giữ lại hiệu suất tối đa của một siêu xe thế kỷ 21.

Nằm ẩn mình bên dưới khoang cabin vẫn là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp tiêu chuẩn, nhưng cách người lái giao tiếp và điều khiển nó đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì các lẫy chuyển số sau vô-lăng, khu vực bệ trung tâm giờ đây nổi bật với cụm cần số 6 cấp bằng nhôm đánh bóng sáng loáng nằm trong khung gạt cơ học đặc trưng.

Khoang để chân cũng chào đón sự trở lại của bàn đạp côn (ly hợp). Toàn bộ không gian nội thất được tái thiết kế công thái học để người lái tập trung tối đa vào từng nhịp chuyển số. Để phân biệt với phiên bản tiêu chuẩn, bản Manuale sở hữu hàng loạt chi tiết độc quyền từ chương trình cá nhân hóa Tailor Made: huy chương khắc laser bên hông, đường sọc thể thao lấy cảm hứng từ huyền thoại 365 GTB4 Daytona, đi kèm bộ mâm đúc và các tùy chọn màu sơn độc bản.

Ferrari gọi hệ thống này là Manuale By-Wire. Không giống như những mẫu xe số sàn truyền thống làm nên tên tuổi của hãng trong quá khứ, biến thể này hoàn toàn không có bất kỳ liên kết cơ học nào giữa cần số, chân côn và hộp số.

Tất cả đều được điều khiển thông qua các cảm biến điện tử và mô-đun máy tính chuyên dụng. Nhờ ứng dụng thép nitơ hóa gas ở các vùng chịu lực và nhôm siêu nhẹ ở các chi tiết còn lại, toàn bộ cụm giả lập này chỉ nặng vỏn vẹn 5 kg.

Khi người lái đạp côn hay gạt cần số, các tín hiệu kỹ thuật số sẽ được gửi thẳng tới bộ điều khiển trung tâm (TCU) để ra lệnh cho hộp số ly hợp kép vận hành. Cơ chế này có phần tương đồng với hệ thống số sàn giả lập ESS (Engage Shift System) mà Megacar Thụy Điển Koenigsegg đang áp dụng.

Ferrari vừa khiến giới mộ điệu bất ngờ khi hồi sinh cấu hình cần số sàn dạng cổng gạt.

Tuy nhiên, Ferrari khẳng định họ đã dồn rất nhiều tâm huyết để trải nghiệm này không bị "ảo" hay mang cảm giác kỹ thuật số trơ trọi. Hãng phát triển một mô-đun động học tiên tiến nhằm mô phỏng chính xác lực phản hồi, độ nặng/nhẹ, cảm giác khựng hay khớp của quá trình đồng tốc và ngắt/bắt ly hợp y như thật.

Đáng chú ý, sự chân thực này đi kèm với "rủi ro": nếu người lái nhả côn không mượt hoặc chọn sai thời điểm, chiếc xe 819 mã lực này hoàn toàn có thể bị giật cục hoặc chết máy giữa đường y như một chiếc xe số sàn thực thụ. Ngược lại, hệ thống thông minh cũng sẽ chặn các pha dồn số quá đà (tránh hiện tượng "money shift" gây vỡ máy) nếu vòng tua không cho phép.

Ferrari 12Cilindri Manuale, do bản chất cốt lõi vẫn là hộp số tự động, khối động cơ V12.

Vì hộp số gốc có tới 8 cấp nhưng cổng gạt chỉ có 6 số, chiếc xe sẽ âm thầm tự động chuyển lên số 7 và số 8 khi chạy ở tốc độ cao trên cao tốc. Khi kích hoạt chế độ kiểm soát khởi hành (Launch Control), xe cũng tự sang số tự động. Chế độ số sàn ba bàn đạp chỉ kích hoạt khi xe chạy dưới vận tốc 97 km/h, cho phép người lái đạp côn và tùy ý "băm" số.

Thông thường, các hãng xe phải chấp nhận hạ công suất hoặc mô-men xoắn trên các phiên bản số sàn để bảo vệ độ bền cho hộp số (điển hình như BMW M3). Nhưng với Ferrari 12Cilindri Manuale, do bản chất cốt lõi vẫn là hộp số tự động, khối động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên vẫn giữ nguyên sức mạnh nguyên bản là 819 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm.

Thị trường châu Âu được ấn định từ 590.000 Euro tương đương hơn 17,8 tỷ đồng.

"Trái tim" này vẫn có thể chạm tới vòng tua máy điên rồ 9.500 vòng/phút, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, từ 0-200 km/h trong chưa đầy 7,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa vượt ngưỡng 340 km/h.

Ferrari cho biết sẽ chỉ có đúng 1.499 chiếc 12Cilindri Manuale được xuất xưởng trên toàn thế giới, và tất cả đều được cá nhân hóa qua chương trình Tailor Made để đảm bảo không có hai chiếc nào trùng lặp.

Mức giá khởi điểm tại thị trường châu Âu được ấn định từ 590.000 Euro tương đương hơn 17,8 tỷ đồng đắt hơn phiên bản tiêu chuẩn tới vài tỷ đồng, và đó là mức giá trước khi chủ xe chạm tay vào danh sách tùy chọn đắt đỏ.

Dù đến đầu năm 2027 những chiếc xe đầu tiên mới được bàn giao, Ferrari thừa nhận toàn bộ suất mua của dòng xe này hiện đã "cháy hàng".