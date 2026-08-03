Lexus LX700h đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus, nổi bật với hệ truyền động mạnh hơn đáng kể so với LX 600 đang được phân phối chính hãng.

Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc xe thuộc phiên bản F Sport, nhận diện bằng bộ mâm hợp kim 22 inch sơn tối màu, cản trước/sau thiết kế thể thao hơn, các chi tiết sơn đen tương phản cùng logo F Sport ở thân xe. Khoang cabin sử dụng tông màu đen - đỏ đặc trưng của phiên bản F Sport với ghế thể thao ôm người hơn, logo F Sport trên tựa đầu, vô-lăng và bệ bước chân.

LX 700h là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện.

Xe được bổ sung cần số điện tử, giúp khu vực điều khiển trung tâm gọn gàng hơn, cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, thay cho màn hình 8 inch trước đây. Các trang bị như màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 7 inch, sạc không dây và hệ thống âm thanh Mark Levinson vẫn được giữ nguyên.

Lexus Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng LX 700h.

Điểm đáng chú ý nhất trên LX 700h là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V6, dung tích 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

So với LX 600 (409 mã lực, 650 Nm), phiên bản hybrid mạnh hơn 48 mã lực và 140 Nm, đồng thời vẫn giữ được khả năng vận hành đặc trưng của dòng SUV địa hình hạng sang. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng biến thiên, khóa vi sai Torsen, hệ thống đỗ xe tự động cùng gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 3, bao gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Hiện Lexus Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng LX 700h. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid trên mẫu xe này cũng được cho là sẽ xuất hiện trên Toyota Land Cruiser Hybrid, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn ảnh: Sầm Minh Huệ