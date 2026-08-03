Honda Chally cũ kĩ "lột xác" với bản độ kiểng cực cá tính

Độ kiểng từ lâu đã trở thành một thú chơi được nhiều người yêu xe theo đuổi. Thay vì can thiệp sâu vào động cơ, người chơi tập trung làm mới ngoại hình, bổ sung các món phụ kiện và cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng. Không ít mẫu xe cũ tưởng chừng chỉ còn giá trị làm phế liệu đã được hồi sinh, trở thành những bản độ độc đáo.

Mới đây, anh Trần Quang Tân (Tân Xe Hay), một TikToker được nhiều người biết đến với các dự án phục dựng và độ xe cũ tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ quá trình "lột xác" một chiếc Honda Chally 50cc.

Chiếc Chally nguyên bản trước khi chưa được can thiệp ở trong tình trạng xuống cấp. Nước sơn bạc màu, nhiều chi tiết kim loại bị gỉ sét, ống xả cũ, yên xe rách, rổ trước móp méo và tổng thể mang dáng dấp của một chiếc xe đã trải qua nhiều năm sử dụng.

Chiếc Honda Chally cũ kỹ, xuống cấp theo thời gian

Sau khoảng 10-15 ngày phục dựng và dọn kiểng, chiếc xe thay đổi gần như hoàn toàn. Toàn bộ thân xe được sơn lại với tông vàng - đen nổi bật, kết hợp họa tiết caro mang phong cách trẻ trung. Các chi tiết như khung, càng sau, mâm xe, giảm xóc, chắn bùn và nhiều phụ kiện khác cũng được làm mới đồng bộ, tạo diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của Honda Chally.

Chiếc xe thay đổi gần như hoàn toàn với phong cách cá tính.

Phần đầu xe được thay đổi khá nhiều với đèn pha LED bi cầu tích hợp dải đèn định vị ban ngày, mang lại vẻ ngoài cá tính hơn so với cụm đèn nguyên bản. Phía trước còn được lắp giá chở đồ đa năng, có thể đặt hành lý hoặc tích hợp thêm ghế ngồi cho trẻ nhỏ khi cần.

Chiếc xe cũng được trang bị đồng hồ báo số, rổ GTR phía trước cùng nhiều chi tiết nhỏ được sơn hoặc thay mới để đồng bộ với tổng thể.

Bộ yên được bọc lại bằng da ép nhiệt, phối hai tầng tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác ngồi thoải mái hơn.

Bộ yên được bọc lại bằng da ép nhiệt, phối hai tầng tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác ngồi thoải mái hơn. Trong khi đó, bộ lốp gai địa hình giúp ngoại hình chiếc Chally trở nên khỏe khoắn, đồng thời tăng độ bám đường và độ bền khi sử dụng.

Về kích thước, Honda Chally là mẫu minibike phù hợp với người có vóc dáng nhỏ hoặc chiều cao khiêm tốn. Xe có chiều dài khoảng 1.560 mm, rộng 630 mm, cao 960 mm, chiều dài cơ sở khoảng 1.050 mm, chiều cao yên khoảng 690-700 mm, khoảng sáng gầm khoảng 140 mm và trọng lượng dao động 65-72 kg tùy phiên bản. Bộ bánh xe kích thước 10 inch cũng góp phần tạo nên kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt.

Theo chia sẻ của anh Tân, chiếc xe sau khi hoàn thiện có giá khoảng 18 triệu đồng. Xe vẫn sử dụng động cơ 50cc, được trang bị đề điện để khởi động thuận tiện. Anh Tân cũng cho biết động cơ có thể nâng cấp lên 70cc hoặc 90cc theo nhu cầu của chủ xe.

Dù không phải bản phục dựng theo tiêu chí nguyên bản, chiếc Honda Chally này cho thấy sức hút của xu hướng độ kiểng đối với những mẫu xe máy cũ. Từ một chiếc xe cũ kỹ, xuống cấp, Chally đã khoác lên diện mạo hoàn toàn mới với phong cách trẻ trung, cá tính và đậm dấu ấn của người chơi xe.