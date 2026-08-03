MG G50 giảm giá bản tiêu chuẩn còn 395 triệu đồng

Theo thông tin từ hệ thống đại lý, mẫu MPV MG G50 đang được áp dụng đồng thời nhiều chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn MT COM xuống còn 395 triệu đồng. Theo khảo sát, phiên bản MT COM có giá đề xuất 559 triệu đồng nhưng đang được áp dụng chương trình ưu đãi trực tiếp, đưa giá bán xuống còn 445 triệu đồng.

Đối với khách hàng đã sở hữu xe MG và mua thêm xe thứ hai, đại lý tiếp tục ưu đãi thêm 50 triệu đồng. Nếu đáp ứng điều kiện này, giá thực tế của MG G50 MT COM chỉ còn 395 triệu đồng. Các xe hưởng ưu đãi đều thuộc lô sản xuất năm 2025 (VIN 2025). MG G50 hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm MT COM, AT DEL và AT LUX, có giá niêm yết lần lượt 559 triệu, 698 triệu và 749 triệu đồng.

Mẫu MPV MG G50 đang được áp dụng đồng thời nhiều chương trình ưu đãi.

Tất cả đều được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Phiên bản 1.5 MT Com dùng hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai bản còn lại được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Trang bị ngoại thất của xe bao gồm đèn LED định vị ban ngày và hệ thống bật/tắt đèn pha tự động. Bản MT COM và AT DEL sở hữu đèn pha halogen projector, trong khi bản cao cấp nhất được trang bị đèn LED projector hiện đại. Tùy chọn mâm xe dao động từ mâm sắt 16 inch (bản thấp), đến mâm đúc 17 inch (bản cao cấp).

MG G50 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp cho công suất 169 mã lực.

MG G50 ghi điểm với khoang cabin rộng rãi, phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình đông người hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách. Bản tiêu chuẩn G50 MT COM không có màn hình giải trí trung tâm mà chỉ dùng hệ thống radio cơ bản, khởi động bằng chìa khóa cơ, vô lăng không bọc da, không hỗ trợ kết nối Bluetooth và thiếu cả đèn đọc sách cho hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, vô lăng phiên bản này cũng không tích hợp các phím chức năng điều khiển nhanh. Về trang bị an toàn, tất cả các phiên bản đều được trang bị các hệ thống cơ bản như ABS, ESP, EBA, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi và camera lùi.