Ảnh thực tế Hyundai Palisade 2026 bản "giá mềm" tại đại lý Việt Nam

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, biến thể xuất hiện tại đại lý mang tên Prestige. Một số nguồn tin cho biết Hyundai Palisade 2026 có thể được công bố thông tin vào tháng 9 và bắt đầu bàn giao từ tháng 10. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được Hyundai Thành Công xác nhận.

So với bản Calligraphy, Palisade Prestige có ngoại hình gần như không thay đổi. Xe vẫn mang thiết kế vuông vức, bề thế đặc trưng của thế hệ mới, với cụm đèn LED Projector kết hợp dải đèn định vị ban ngày dạng phân tầng. Giá nóc và các chi tiết mạ crôm ở cột D, cản trước, cản sau cũng được giữ lại. Gương chiếu hậu tích hợp camera, cho thấy xe vẫn có hệ thống camera 360 độ.

Khác biệt đáng chú ý ở ngoại thất nằm ở bộ mâm. Phiên bản Prestige sử dụng mâm 18 inch đi kèm lốp thành dày, trong khi Palisade Calligraphy được trang bị mâm 21 inch với lốp thành mỏng hơn.

Khoang cabin của phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng cụm màn hình kép 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đặt liền mạch trên táp-lô. Các trang bị như điều hòa tự động, kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây và cổng USB-C công suất 100W vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, để tạo khoảng cách với bản cao cấp, Palisade Prestige bị cắt giảm một số tiện nghi. Xe không có cửa sổ trời toàn cảnh và chuyển sang cấu hình 7 chỗ, thay cho bố trí 6 chỗ với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai trên bản Calligraphy. Hàng ghế thứ ba cũng không có tính năng sưởi và ngả điện, trong khi chức năng gập điện hai hàng ghế sau bị loại bỏ.

Đáng chú ý, những thay đổi lớn hơn nằm ở hệ truyền động. Hyundai Palisade Prestige vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, tương tự bản Calligraphy.

Tuy nhiên, thay vì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC, phiên bản Prestige chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa hai phiên bản. Hệ thống an toàn chủ động với nhiều tính năng hỗ trợ người lái vẫn được duy trì.

Nếu được bán với mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng, Hyundai Palisade Prestige sẽ trở thành lựa chọn thấp hơn đáng kể so với bản Calligraphy, trong khi vẫn giữ hệ truyền động hybrid và phần lớn thiết kế, công nghệ cốt lõi của thế hệ mới.

Hiện Hyundai Palisade thế hệ cũ vẫn được phân phối song song với giá niêm yết 1,299-1,429 tỷ đồng. Theo một số nguồn tin trong ngành, Hyundai Thành Công có thể bổ sung thêm phiên bản Exclusive cho thế hệ mới sau khi lượng xe đời cũ được bán hết. Dù vậy, kế hoạch này hiện chưa được hãng xác nhận.