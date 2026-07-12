SUV đầu bảng Hyundai có thêm bản Black Ink cực ngầu

Phiên bản mới nổi bật với gói ngoại thất Black Ink theo xu hướng "blacked-out", kết hợp hệ truyền động hybrid cho công suất 329 mã lực cùng loạt tiện nghi cao cấp vốn là điểm mạnh của dòng Palisade.

Khác với bản Calligraphy tiêu chuẩn, Palisade Hybrid Black Ink Edition được tinh chỉnh hàng loạt chi tiết ngoại thất theo tông màu đen. Lưới tản nhiệt, logo Hyundai, viền cửa sổ, ốp cản trước và sau, thanh giá nóc cùng bộ mâm hợp kim 21 inch đều được sơn đen, kết hợp các chi tiết crôm tối màu và lớp hoàn thiện đen satin, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và thể thao hơn.

Ngoài màu sơn Abyss Black Pearl, Hyundai còn bổ sung hai tùy chọn ngoại thất Creamy White Pearl và Ecotronic Gray Pearl. Khi kết hợp với gói Black Ink, các màu sơn này tạo hiệu ứng tương phản, giúp những chi tiết tối màu trở nên nổi bật hơn.

Không gian nội thất cũng được hoàn thiện đồng bộ với chủ đề Black Ink. Các chi tiết trang trí màu bạc trên bản Calligraphy trước đây được thay bằng lớp hoàn thiện Premium Black, xuất hiện tại tay nắm cửa, lưới loa và khu vực bảng điều khiển trung tâm. Ghế ngồi bọc da Nappa màu đen kết hợp cùng táp-lô, tapi cửa, vô-lăng và trần xe đồng màu, mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại hơn.

Bên cạnh những thay đổi về phong cách, phiên bản Black Ink vẫn giữ nguyên danh sách trang bị của bản Calligraphy. Xe được trang bị ghế trước chỉnh điện 8 hướng, tích hợp sưởi, thông gió và chế độ thư giãn. Hàng ghế thứ hai và thứ ba cũng có chức năng sưởi, đi kèm vô-lăng sưởi và hệ thống điều hòa tự động ba vùng độc lập.

Danh sách tiện nghi còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 12 inch, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện rảnh tay và sạc điện thoại không dây.

Điểm đáng chú ý trên Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition là hệ truyền động hybrid mới, kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L 4 xi-lanh với mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 6 cấp và bộ pin dung lượng 1,65 kWh. Hệ thống này cho công suất kết hợp 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm.

Xe có hai tùy chọn dẫn động gồm cầu trước (FWD) và bốn bánh toàn thời gian (AWD). Theo Hyundai, phiên bản FWD tiêu thụ khoảng 7,58 lít/100 km trong điều kiện đô thị và đường hỗn hợp, trong khi mức tiêu hao trên đường cao tốc vào khoảng 7,35 lít/100 km.

Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027 sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối tháng này. Giá bán khởi điểm từ 59.280 USD cho phiên bản FWD và 61.280 USD cho phiên bản AWD, đã bao gồm phí vận chuyển.

Việc bổ sung phiên bản Black Ink cho thấy Hyundai tiếp tục đa dạng hóa dòng Palisade, đồng thời đẩy mạnh chiến lược điện hóa thông qua việc mở rộng các phiên bản hybrid bên cạnh xe thuần điện.

Tại Việt Nam, Palisade hiện được phân phối với các phiên bản Exclusive và Prestige, sử dụng động cơ diesel 2.2L cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Theo nhiều nguồn tin, Hyundai Thành Công cũng đang chuẩn bị đưa Palisade thế hệ mới về nước với kỳ vọng bổ sung thêm các tùy chọn động cơ xăng và hybrid, cùng thiết kế và trang bị được nâng cấp.