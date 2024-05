Hyundai Palisade giảm giá 120 triệu đồng tại đại lý

Đã đi qua gần nửa chặng đường của năm 2024 nhưng nhiều đại lý vẫn còn hàng tồn từ năm trước. Vì thế, việc giảm giá "xả kho" được đẩy mạnh.

Theo đó, một đại lý ở khu vực phía Nam giảm 120 triệu đồng cho mẫu Hyundai Palisade. Giá xe sau giảm chỉ còn từ 1,359 - 1,469 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng cho một số lượng hạn chế xe mang số VIN 2023.

Với giá bán thực tế còn từ 1,359 tỷ đồng, Hyundai Palisade nay còn rẻ hơn giá niêm yết của "đàn em" Santa Fe bản hybrid (1,369 tỷ đồng).

Một đại lý miền Nam khác rao bán Hyundai Palisade (VIN 2023) với mức giảm 100 triệu, nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc thuộc phiên bản Prestige 6 chỗ màu trắng. Một số đại lý phía Bắc rao bán bản Exclusive 6 chỗ với mức giảm 90-110 triệu đồng.

Được biết, mức ưu đãi ở mỗi đại lý là hoàn toàn khác nhau do phụ thuộc vào số lượng hàng tồn kho. Vì thế, khách hàng nên tham khảo trước với tư vấn bán hàng để có thể mua xe với mức giá tốt nhất.

Hyundai Palisade VIN 2023 không có sự khác biệt về mặt thiết kế, trang bị so với xe VIN 2024 nhưng do là hàng tồn nên số lượng và màu sắc bị hạn chế. Ngoài ra, khi bán lại, xe đời 2023 sẽ bị trừ khấu hao nặng hơn so với xe đời 2024.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Palisade có lợi thế rõ ràng về giá bán khi đứng cạnh Ford Explorer (giá 2,099 tỷ đồng) và Volkswagen Teramont (giá 2,499 tỷ đồng). Nhờ đó, Palisade chiếm ưu thế trong cuộc đua doanh số.

Kết thúc 4 tháng đầu năm 2024, Hyundai Palisade đạt doanh số 338 xe. Ford Explorer xếp sau với 250 xe. Volkswagen không công bố số liệu kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

