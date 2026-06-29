Từ cuối tháng 3, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Xe dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay.

Mới đây, hai chiếc Hyundai Palisade thế hệ mới vừa được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, qua đó cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này nhiều khả năng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để chuẩn bị ra mắt chính thức.

Hai chiếc Hyundai Palisade đời mới xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Dũng/BMXB

Hai chiếc xe xuất hiện có sự khác biệt về thiết kế mâm, hé lộ khả năng Hyundai sẽ phân phối Palisade thế hệ mới với ít nhất hai phiên bản. Hiện chưa có thông tin về cấu hình trang bị của xe.

Trong bối cảnh phiên bản máy dầu đã bị khai tử trên toàn cầu, mẫu Palisade mới sắp bán tại Việt Nam dự kiến sẽ chỉ có các tùy chọn gồm máy xăng tăng áp và hybrid. Trước đó, ‘đàn em’ của Palisade là Hyundai Santa Fe cũng đã lược bỏ bản máy dầu khi bước sang thế hệ mới.

Tham khảo thị trường nước ngoài, bản hybrid của Hyundai Palisade thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L cùng mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,65 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Theo công bố của hãng xe Hàn Quốc, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Palisade Hybrid chỉ rơi vào khoảng 7 lít/100 km.

Bước sang thế hệ mới, Hyundai Palisade được thiết kế theo phong cách vuông vức, bề thế hơn so với đời trước. Điểm nhấn phía trước là cụm đèn LED xếp tầng, bao quanh lưới tản nhiệt cỡ lớn. Đèn hậu cũng có tạo hình tương tự.

Phiên bản mới cũng được tăng kích thước, mở ra không gian nội thất rộng rãi hơn. Xe có cấu hình tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi, có tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba có thể gập điện để thuận tiện tùy biến không gian chứa đồ.

Các trang bị nội thất đáng chú ý gồm màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, ghế bọc da giả, cổng sạc USB-C cho cả ba hàng ghế.

Với loạt nâng cấp cùng việc bổ sung công nghệ hybrid, giá bán của Palisade thế hệ mới được dự báo sẽ nhỉnh hơn so với trước. Theo thông tin ban đầu từ giới tư vấn bán hàng, mẫu xe Hàn này sẽ có 3 phiên bản.

Bản hybrid là cấu hình cao nhất, được phía đại lý hé lộ có giá tạm tính khoảng hơn 2,1 tỷ đồng, trong khi bản máy xăng có giá dự kiến từ hơn 1,7 tỷ đồng. Thông tin này chưa được Hyundai Thành Công xác nhận.