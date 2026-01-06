Ngôi vương doanh số ô tô toàn cầu sắp đổi chủ

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang đứng trước một cột mốc mang tính bước ngoặt khi các hãng xe Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Nhật Bản về tổng doanh số toàn cầu trong năm 2025. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, vị trí dẫn đầu của các nhà sản xuất Nhật Bản bị soán ngôi. Dự báo được Nikkei China đưa ra dựa trên dữ liệu ngành cập nhật đến hết tháng 11/2025 và dự kiến sẽ được xác nhận chính thức trong thời gian ngắn tới.

Theo tổng hợp từ số liệu công bố của các hãng xe cùng dữ liệu của S&P Global Mobility, doanh số toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong năm 2025 ước đạt khoảng 27 triệu xe, trong khi các hãng Nhật Bản chỉ bán ra chưa tới 25 triệu xe. Thống kê này bao gồm cả xe du lịch và xe thương mại, tính chung thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, đồng thời phân loại theo quốc tịch thương hiệu, kể cả các liên doanh, dựa trên thương hiệu gắn trên xe bán ra.

Thị trường nội địa Trung Quốc được dự báo đóng góp khoảng 70% tổng doanh số của các hãng xe nước này. Đáng chú ý, nhóm phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV), bao gồm xe điện thuần (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV), hiện chiếm gần 60% doanh số xe du lịch tại Trung Quốc. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp ngành ô tô Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu xe truyền thống tại nhiều thị trường lớn đang chững lại.

Ở cấp độ thương hiệu, năm 2025 ghi nhận sự vươn lên rõ nét của các “ông lớn” Trung Quốc. BYD và Geely đã chính thức góp mặt trong top 10 hãng xe có doanh số toàn cầu cao nhất, trong khi Chery nổi lên như một trong những nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất Trung Quốc, với mức tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường ngoài nước.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt tại Đông Nam Á – khu vực vốn được xem là “sân nhà” của các thương hiệu Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Doanh số xe Trung Quốc tại khu vực này được dự báo đạt khoảng 500.000 xe trong năm 2025. Tại châu Âu, bất chấp các rào cản thuế quan, doanh số vẫn có thể tăng lên khoảng 2,3 triệu xe, trong đó phần lớn là các mẫu PHEV không chịu thuế bổ sung. Ở các thị trường mới nổi, châu Phi được dự báo tiêu thụ khoảng 230.000 xe Trung Quốc, tăng 32% so với năm trước, còn khu vực Mỹ Latinh có thể đạt 540.000 xe, tăng 33%.

Trái ngược với đà đi lên của Trung Quốc, các hãng xe Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức. Sau khi đạt đỉnh doanh số toàn cầu gần 30 triệu xe vào năm 2018, nhiều thương hiệu Nhật ghi nhận sự sụt giảm tại các thị trường chủ chốt như Mỹ, đồng thời thị phần tại Trung Quốc tiếp tục bị thu hẹp trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng nội địa. Dù các dự báo chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân sâu xa, nhưng sự thay đổi thứ hạng doanh số trong năm 2025 cho thấy cục diện ngành ô tô toàn cầu đang bước sang một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới, với Trung Quốc nổi lên như một thế lực thực sự đáng gờm.