Có nên sở hữu xe VinFast VF 8 để phục vụ đi lại và du lịch dịp lễ Tết

Không cần bỏ vốn đối ứng, miễn phí sạc pin tới đầu năm 2029 và chi phí bảo dưỡng rẻ hơn cả xe máy, nhiều khách hàng đang tranh thủ cơ hội cuối để “chốt” VinFast VF 8 là mẫu xe được săn đón hàng đầu dịp cận Tết năm nay với loạt ưu đãi chồng ưu đãi.

Trong những ngày cận Tết, đại lý VinFast luôn trong tình trạng nườm nượp khách nhờ sức hút từ những chính sách bán hàng mới. Với chiến dịch mới vừa được kích hoạt đầu năm 2026, VinFast đã mở ra cánh cửa sở hữu ô tô rộng hơn bao giờ hết cho các gia đình Việt. Trong đó, nổi bật hơn cả là chính sách trả góp cho phép người dùng sở hữu xe với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu cho VF 8.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn được ưu đãi trực tiếp 10% giá xe thay vì gói lãi suất trên – tương đương mức hỗ trợ lên tới 120 triệu đồng. Nếu mua VF 8 Eco, tùy phiên bản, khách hàng được ưu đãi thêm tới 50 triệu đồng khi mua xe tới hết ngày 10/2. Riêng chủ xe đăng ký tại Hà Nội, TP.HCM được nhận thêm quà tặng 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub.

Như vậy, tổng giá trị ưu đãi cộng dồn nếu đáp ứng đủ các điều kiện có thể đạt mốc 200 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội tốt nhất từ trước đến nay để “rước” một chiếc SUV hạng D đẳng cấp về nhà trước Tết, dù mua trả thẳng hay trả góp.

Xe điện còn đang được miễn lệ phí trước bạ nên tính ra giá lăn bánh chỉ hơn 930 triệu đồng cho bản Eco, không bằng giá niêm yết. Bằng này tiền mà mua xe xăng chỉ lăn bánh được xe hạng C. Bên cạnh chi phí sở hữu cạnh tranh, VF 8 cũng đang là mẫu xe “dễ nuôi” nhất phân khúc.

VinFast VF 8 sở hữu những đường nét thiết kế trau chuốt, sắc sảo theo gôn ngữ "Dynamic Balance - Cân bằng động", tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa sự mềm mại và mạnh mẽ. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.750x1.900x1.660 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

Đầu xe nổi bật với dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng dù là ban ngày hay ban đêm, ôm trọn logo nhận diện thương hiệu nằm ở vị trí trung tâm. Mặt ca-lăng thiết kế liền mạch với thân xe. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Các khe gió đặt phía trên cản trước vừa có tác dụng định hướng luồng gió vừa có chức năng làm mát cho khối pin. Phần thân VinFast VF 8 tạo được sự đồng bộ lớn khi tay nắm cửa, đèn hậu cùng màu với tổng thể thân xe. Các chi tiết mạ crom như vè cửa kính, bệ bước chân trở thành chi tiết điểm tô giúp mẫu SUV điện Việt thêm phần sang trọng. La-zăng với thiết kế đa chấu ấn tượng, tạo hình đẹp, kích thước lớn 19-20 inch.

Không gian nội thất VinFast VF 8 thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn hiện đại với loạt tiện ích hướng tới tương lai. Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch, có các tính năng trợ lý ảo, điều khiển chức năng của xe, chơi game,...

Vô-lăng thiết kế dạng D-cut, có tính năng sưởi tiện dụng cùng điểm nhấn là các chi tiết mạ bạc. Đồng hồ hiển thị tốc độ nay đã không còn hiện diện phía sau vô-lăng. Cần số dạng nút bấm. Bệ tỳ tay kích thước lớn.

Hệ thống đèn viền nội thất không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu cho người ngồi, mà còn tăng thêm tính sang trọng cho mẫu SUV điện. Ghế ngồi trên xe VinFast VF 8 đều bọc da mềm mại, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa có màng lọc HEPA với than hoạt tính.

Không gian nội thất VinFast VF 8 thiết kế theo phong cách tối giản.

VinFast VF 8 Eco trang bị 2 mô tơ điện đặt ở hai cầu trước, sau với công suất 350 mã lực và phạm vi hoạt động 471 km mỗi lần sạc đầy. Trong khi bản Plus có công suất 402 mã lực và phạm vi hoạt động 457 km mỗi lần sạc đầy.

VinFast VF 8 được thiết kế đảm bảo tính năng an toàn tiêu chuẩn cao nhất NHTSA, Euro NCAP và ASEAN NCAP. Xe cũng sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và gói dịch vụ thông minh VF Connect.

Xe điện đang có mức chi phí bảo dưỡng hấp dẫn

Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch.

Trên thực tế, một tháng hóa đơn gửi về là 3 triệu đồng tiền điện, quy ra tiền xăng chắc phải cỡ 7-8 triệu đồng. Nhưng xe đang được miễn phí sạc nên chi phí ấy bằng không. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng tiết kiệm cũng là điểm mạnh. Đặc biệt, mới đây, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast đã được nâng lên 15.000 km hoặc 1 năm (so với 12.000 km trước đây).

Anh Lê Khánh (Quảng Ngãi) - một chủ xe VF 8 đang được hưởng chính sách ưu đãi chia sẻ: "Chi phí bảo dưỡng tiết kiệm cũng là điểm được anh Khánh nhấn mạnh. “Chiếc Vespa GTS của tôi một năm bảo dưỡng hết khoảng 20 triệu đồng, trong khi VF 8 đi bảo dưỡng mốc 12.000 km chỉ mất khoảng 500.000 đồng”.

Trong giai đoạn từ nay tới hết 31/3, hãng xe Việt cũng đang áp dụng mức đơn giá bảo dưỡng định kỳ tại các xưởng vùng ven ở Hà Nội, TP.HCM. Những thay đổi này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm tần suất phải vào xưởng. Với loạt chính sách tài chính linh hoạt cùng chi phí sử dụng thấp trong dài hạn, VF 8 đang tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc SUV hạng D và là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình.