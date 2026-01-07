Doanh số kỷ lục năm 2025, VinFast khẳng định vị thế số một thị trường ô tô Việt

Tại thị trường Việt Nam, lượng xe VinFast đến tay khách hàng vượt mốc 170.000 chiếc, chiếm xấp xỉ 30% thị phần ô tô toàn quốc. Thành tích này không chỉ thiết lập kỷ lục mới cho ngành ô tô trong nước mà còn tạo ra khoảng cách rõ rệt, cao gấp 2–3 lần so với các đối thủ bám đuổi, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu của VinFast trong bối cảnh thị trường đang tăng tốc chuyển sang phương tiện xanh.

Sức mạnh của VinFast không chỉ nằm ở con số bán hàng mà còn đến từ khả năng sáng tạo sản phẩm không ngừng nghỉ. Chỉ riêng trong năm 2025, hãng đã liên tiếp tung ra thị trường 6 mẫu ô tô điện mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green và dòng xe siêu sang Lạc Hồng đã tạo nên tiếng vang lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện của phiên bản xe Lạc Hồng chống đạn lần đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã đánh dấu một bước tiến mới về năng lực công nghệ và chế tác xe sang của thương hiệu Việt.

Bên cạnh dải sản phẩm chất lượng, hệ sinh thái hậu mãi chính là "vũ khí" chiến lược giúp VinFast tạo dựng niềm tin bền vững với khách hàng. Hãng đã thiết lập một kỷ lục mới về mạng lưới hỗ trợ khi sở hữu gần 400 xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành. Quy mô này lớn gấp 3 đến 4 lần so với những thương hiệu ô tô lâu đời nhất đang có mặt tại Việt Nam, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng xe. Sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dịch vụ cho thấy tầm nhìn dài hạn của hãng trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm.

Ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục thống lĩnh thị phần với doanh số cao kỷ lục; xe buýt điện cũng được nhiều doanh nghiệp vận tải lớn lựa chọn, từng bước xanh hóa giao thông công cộng tại Hà Nội và TP.HCM. Những con số này cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang tăng tốc, với VinFast giữ vai trò dẫn dắt.