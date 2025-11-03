Xe ga hoàn toàn mới Honda NS125GU trình làng, giá nhỉnh 32 triệu đồng

Honda là nhà sản xuất xe máy nổi tiếng toàn cầu nhờ động cơ tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, xem hiệu quả tiêu hao nhiên liệu là yếu tố then chốt đối với người dùng. Mới đây, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga 125cc hoàn toàn mới có tên là Sundiro Honda NS125GU tại thị trường Trung Quốc.

Mẫu xe này, mang ký hiệu “NS”, thuộc dòng sản phẩm đặc trưng của Sundiro, kế thừa nhiều ưu điểm từ mẫu NS110 trước đó. NS125GU gây ấn tượng với thiết kế bắt mắt và công nghệ động cơ được nâng cấp. Xe phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc giao hàng, nhờ sự linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao.

Một điểm đáng chú ý là thiết kế sàn để chân phẳng, giúp người lái thoải mái hơn và tiện lợi khi chở thêm hàng hóa nhỏ. Trong dòng sản phẩm mới của Honda, hiện có nhiều mẫu 125cc để người dùng lựa chọn. Với những ai tìm kiếm hiệu suất ổn định, chi phí thấp, xe tay ga phân khối nhỏ vẫn là lựa chọn tối ưu.

Về động cơ và hiệu năng, Sundiro Honda NS125GU được trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 9,5 mã lực và mô-men xoắn 10 N·m. Động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI tiên tiến của Honda, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Kết hợp với hệ thống tạm ngắt động cơ IDLING STOP, xe tăng tốc mượt mà từ trạng thái dừng. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,9L/100 km, rất lý tưởng cho dòng xe đô thị tiết kiệm.

Về trang bị, Honda NS125GU sở hữu nhiều tính năng hiện đại thường thấy ở các dòng xe tay ga cao cấp như cổng sạc điện thoại, hệ thống khởi động im lặng, đèn LED độ sáng cao và chống va chạm bên hông.

Honda NS125GU cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình. Trong đó, Phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 8.880 nhân dân tệ (32,8 triệu đồng); Phiên bản CBS + thanh chống va chạm + hộp số sàn sau có giá niêm yết là 9.280 nhân dân tệ (34,3 triệu đồng); Phiên bản ABS (đĩa trước + tang trống sau, ABS ở đĩa trước) có giá niêm yết 9.580 nhân dân tệ (35,4 triệu đồng); Phiên bản cao cấp (ABS + chống va chạm + hộp số sàn sau) có giá niêm yết là 9.980 nhân dân tệ (36,9 triệu đồng).

Nhìn chung, NS125GU là mẫu xe được phát triển nhằm đáp ứng xu hướng thị trường và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thương hiệu Honda vẫn là lý do khiến nhiều người tin tưởng lựa chọn. Với mức giá hợp lý và hiệu suất ổn định, có thể thấy trọng tâm sắp tới của Sundiro Honda sẽ tiếp tục hướng đến phân khúc xe tay ga 125cc, vốn có nhu cầu lớn và phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày.