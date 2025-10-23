Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025

Sự kiện: VinFast VF 5 VinFast VF 3 Toyota Yaris Cross
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 3.847 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là VinFast VF 3.

Tháng 9/2025, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ 48.898 xe, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, tăng tới 27,3% so với tháng 8/2025. Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo tổng doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 4.296 xe, tăng trưởng 16,1%.

Với các mẫu xe chủ lực trải rộng từ phân khúc cỡ nhỏ đến cỡ trung, VinFast tiếp tục chiếm sóng 4/5 vị trí trong bảng xếp hạng doanh số xe gầm cao bán chạy nhất tháng. Một đại diện khác đến từ Nhật Bản là Toyota Yaris Cross.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025:

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025 - 1

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025 - 2

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025 - 3

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025 - 4

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025 - 5

5 mẫu sedan được khách Việt mua nhiều nhất tháng 9/2025
5 mẫu sedan được khách Việt mua nhiều nhất tháng 9/2025

Toyota Vios giành lại vị trí dẫn đầu với doanh số 1.292 xe, bỏ xa các đối thủ phía sau.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
VinFast VF 5 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN