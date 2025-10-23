Tháng 9/2025, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ 48.898 xe, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, tăng tới 27,3% so với tháng 8/2025. Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo tổng doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 4.296 xe, tăng trưởng 16,1%.

Với các mẫu xe chủ lực trải rộng từ phân khúc cỡ nhỏ đến cỡ trung, VinFast tiếp tục chiếm sóng 4/5 vị trí trong bảng xếp hạng doanh số xe gầm cao bán chạy nhất tháng. Một đại diện khác đến từ Nhật Bản là Toyota Yaris Cross.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025: