Volkswagen Golf ra mắt tại Việt Nam, giá từ 798 triệu đồng

Sự trở lại của Golf đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược sản phẩm của thương hiệu ô tô của Đức tại thị trường Việt Nam, khi mẫu hatchback huyền thoại này đã trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển. Nhà sản xuất ô tô cho biết, thế hệ mới của Golf được phát triển trên nền tảng MQB Evo tiên tiến, mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng, công nghệ và độ an toàn. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách đặc trưng của Golf, nhưng hiện đại hơn với các chi tiết tinh gọn, khí động học tối ưu và không gian nội thất số hóa toàn diện.

Khoang nội thất mang đậm phong cách hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch, hệ thống giải trí MIB3, đèn viền nội thất 30 màu và ghế thể thao cao cấp. Ba tùy chọn màu ngoại thất gồm Xám Moonstone, Trắng Pure và Đen Grenadilla Ánh kim. Giá bán của các phiên bản Golf 1.5 eTSI từ 798 triệu đồng cho bản Life, đến 998 triệu đồng cho bản R-Line.

Ba phiên bản gồm Golf 1.5 eTSI Life, Style và R-Line tại thị trường Việt Nam được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L TSI tăng áp, kết hợp hệ thống Mild Hybrid 48V, cho công suất cực đại gần 150 mã lực cùng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Đây là công nghệ điện hóa nhẹ lần đầu tiên xuất hiện trên xe Volkswagen tại Việt Nam, giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải mà vẫn duy trì cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Đức.

Golf GTI – Di sản hiệu năng gần nửa thế kỷ

Là biểu tượng của dòng hatchback thể thao, Golf GTI tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại với hai phiên bản GTI Lite và GTI Performance. Cả hai đều sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L TSI, cho công suất gần 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, đi kèm hộp số DSG 7 cấp và hệ thống treo thể thao đặc trưng GTI.

Trang bị nổi bật gồm phanh hiệu năng cao sơn đỏ, đèn chiếu sáng IQ.Light Matrix LED, khoang lái GTI với ghế da chỉ đỏ, vô-lăng vát đáy và cụm đồng hồ trung tâm kiểu thể thao. Phiên bản GTI Lite đi kèm mâm 18 inch Richmond, trong khi bản GTI Performance sử dụng mâm 19 inch Adelaide. Tại Việt Nam, mẫu xe có giá bán từ 1,288 tỷ đồng và 1,468 tỷ đồng.

Golf R Performance 4Motion – Đỉnh cao hiệu năng Đức

Đứng đầu dải sản phẩm là Golf R Performance 4Motion, phiên bản mạnh mẽ nhất trong lịch sử Golf, hướng đến những người đam mê tốc độ và cảm giác lái thể thao thuần khiết. Khoang lái mang phong cách “R” với ghế thể thao ArtVelours, vô-lăng tích hợp nút Race, viền trang trí màu xanh, cùm phanh sơn xanh “R” và mâm 19 inch thể thao. Volkswagen Golf R Performance 4Motion mới có giá bán 1,898 tỷ đồng.

Xe được trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L TSI tăng áp, cho công suất gần 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion và công nghệ R Performance Torque Vectoring giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh xe. Tốc độ tối đa đạt 270 km/h, cùng hệ thống DCC (Dynamic Chassis Control) cung cấp 5 chế độ lái gồm Comfort, Normal, Sport, Race và Individual, giúp người lái tùy biến cảm xúc lái theo từng cung đường.

Toàn bộ dòng Golf thế hệ mới đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP, với khung gầm thép cường lực, cấu trúc thân xe dập nóng và hệ thống 7 túi khí tiêu chuẩn. Các công nghệ hỗ trợ hiện đại, hệ thống treo và khung gầm tối ưu giúp Golf duy trì danh tiếng là mẫu hatchback có khả năng vận hành ổn định, chính xác và an toàn hàng đầu phân khúc.

Với sự trở lại của Golf thế hệ mới, Volkswagen Việt Nam không chỉ mang đến một mẫu xe huyền thoại mà còn khẳng định cam kết đưa trải nghiệm “Driving Performance – Hiệu năng chuẩn Đức” đến gần hơn với khách hàng.