Honda giới thiệu Super Cub 110 Lite: Kim cổ giao thoa, nhẹ tênh dễ lái!

Ba mẫu xe này bao gồm: Super Cub 110 Lite, Super Cub 110 Pro Lite, và Cross Cub 110 Lite. Điểm chung của cả ba phiên bản là thiết kế hướng tới sự đơn giản, nhẹ nhàng, dễ sử dụng – đặc biệt phù hợp cho môi trường đô thị, người mới lái, hoặc những ai cần một phương tiện nhỏ gọn cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Đáng chú ý, các mẫu xe này được phát triển theo quy chuẩn mới tại Nhật Bản có tên gọi “New Category Class 1”, cho phép người dân sử dụng xe máy chỉ với bằng lái xe ô tô thông thường, không cần phải thi bằng lái xe máy riêng biệt như trước. Đây là bước cải tiến lớn, mở rộng cơ hội tiếp cận xe hai bánh cho nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người không quen sử dụng xe số.

Mặc dù giữ lại kiểu dáng cổ điển quen thuộc của dòng Cub, các phiên bản “Lite” được tinh chỉnh lại về nhiều mặt nhằm giúp xe nhẹ hơn, dễ điều khiển hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Cả ba mẫu xe đều được trang bị động cơ 109cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí. Công suất tối đa đạt khoảng 4,8 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 6,9 Nm tại 3.750 vòng/phút. Hộp số sử dụng loại 4 cấp vòng – đặc trưng của dòng Cub – cùng bình xăng dung tích 4,1 lít.

Mặc dù sử dụng động cơ 110cc, nhưng tốc độ tối đa của các phiên bản Lite được giới hạn ở mức 60 km/h, nhằm tuân thủ quy định dành cho phân khúc tương đương xe 50cc truyền thống. Tuy vậy, Honda vẫn trang bị cho xe vành đúc, phanh đĩa trước tích hợp ABS, cùng lốp không săm, giúp đảm bảo độ bám đường và an toàn khi vận hành.

Ngoài các khác biệt trên đây thì bản Lite cũng được thay đổi một số các chi tiết so với bản tiêu chuẩn như: sử dụng cụm đồng hồ analog kiểu mới, không có chỗ để chân cho người phía sau và tập trung và nhu cầu đi solo đơn lẻ, khối lượng của xe cũng được giảm từ 3 - 4 kg so với bản tiêu chuẩn giúp đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt hơn.

Giá bán của các dòng Lite cũng rẻ hơn so với bản tiêu chuẩn, cụ thể: Super Cub 110 Lite có giá bán 341.000 yên (khoảng 59 triệu đồng); Super Cub 110 Pro Lite có giá 385.000 yên (khoảng 66,8 triệu đồng); và Cross Cub 110 Lite có giá 401.000 yên (khoảng 69,6 triệu đồng).