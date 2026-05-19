BMW Motorrad Vision K18 Concept: siêu môtô cảm hứng máy bay tàng hình

Hãng môtô Đức BMW Motorrad giới thiệu Vision K18 Concept tại sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este bên hồ Como, Italy. Mẫu môtô concept là sự hòa trộn độc đáo giữa kiểu dáng của một mẫu xe đua tốc độ, máy bay tàng hình và dòng đường trường (Grand Touring) 6 xi-lanh.

Vision K18 Concept là một mẫu xe biểu tượng, thể hiện ngôn ngữ thiết kế về hiệu suất, sự sang trọng và tính động lực học - nơi trải nghiệm cảm xúc và thị giác được đặt lên hàng đầu thay vì tính thực dụng, theo giải thích từ BMW Motorrad.

Thiết kế lấy động cơ làm trung tâm

Trái tim của bản concept là khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.800 phân khối quen thuộc của BMW. Tuy nhiên, thay vì ẩn bên dưới dàn áo, các kỹ sư Đức xây dựng lại toàn bộ cấu trúc xung quanh động cơ, phô diễn cơ khí từ mọi góc nhìn.

Kiểu dáng thuôn dài của Vision K18 Concept lấy cảm hứng từ máy bay siêu thanh Concorde. Đội ngũ thiết kế đặt mục tiêu tạo ra một hình khối mang lại cảm giác như đang lao đi với vận tốc 240 km/h ngay cả khi xe đang ở trạng thái đỗ.

Con số 6 và nghệ thuật chế tạo thủ công

Sự táo bạo của Vision K18 Concept thể hiện qua cấu trúc đối xứng gắn liền với động cơ cỡ đại: xe sử dụng cụm 6 đèn pha riêng biệt, 6 ống nạp và 6 ống xả. Phần đuôi xe với khung sợi carbon tạo hình khí động học vuốt theo hệ thống ống xả, tạo liên tưởng đến cặp thùng hông (saddlebag) liền khối trên các dòng xe đường trường.

Độ tinh xảo của mẫu concept nằm ở những chi tiết được hoàn thiện thủ công. Nhiều bộ phân trên thân xe bằng nhôm gò bằng tay, bao gồm cả tấm ốp hông liền mạch có chiều dài lên tới 2 mét.

Bên cạnh đó, Vision K18 Concept còn tích hợp hàng loạt giải pháp kỹ thuật cao, như hệ thống treo có khả năng hạ thấp chủ động bằng thủy lực; cơ chế làm mát chủ động dành riêng cho cụm đèn pha. Lớp sơn phủ đặc biệt ở các chi tiết cơ khí mô phỏng hiệu ứng đổi màu rực đỏ, giống như cổ ống xả xe đua khi vận hành ở vòng tua cao.

Định hướng tương lai

Hãng môtô Đức xác nhận, Vision K18 Concept là mẫu xe ý tưởng độc bản và BMW Motorrad chưa có kế hoạch sản xuất thương mại. Tuy nhiên, hãng này khẳng định ngôn ngữ thiết kế tối giản, phô diễn cơ khí cùng các giải pháp công nghệ trên Vision K18 Concept sẽ là nguồn cảm hứng trực tiếp cho các dòng môtô thương mại trong tương lai.