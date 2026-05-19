Xe đạp điện công cộng ở Huế: thời trang, công thái học

Xe GCOO tại Huế là dòng xe đạp điện trợ lực thông minh với thiết kế hiện đại, trẻ trung và thân thiện với môi trường, được đưa vào vận hành để phục vụ người dân địa và du khách tham quan các khu di tích.

Nếu so với các dòng xe đạp điện công cộng tại Hà Nội và TP HCM, xe tại Huế có kiểu dáng hiện đại, bắt mắt hơn cả.

Nhiều người chơi xe đạp thể thao đánh giá cao thiết kế công thái học uống cong của ghi-đông giúp chống mỏi tay khi di chuyển lộ trình dài. Độ cao yên xe cũng được đánh giá là phù hợp cho tầm vóc người Việt.

Dịch vụ xe đạp điện trợ lực tại Huế tính phí với giá 1.500 VNĐ/phút, đồng thời áp dụng các gói thuê trọn gói (như vé Plus gói 1 ngày) để tiết kiệm chi phí. Hệ thống xe được quản lý hoàn toàn tự động qua ứng dụng di động, phân bố tại hơn 20 trạm quanh các điểm du lịch lớn như Đại Nội và Lăng Gia Long.

Bắt đầu bằng việc tải ứng dụng, quét mã trên thân xe. Hình thức thanh toán ví điện tử Momo hoặc các cổng liên kết trên ứng dụng.

Giỏ đựng hàng phía trước không kèm mũ bảo hiểm sẵn trong giỏ như dịch vụ xe tại Hà Nội và TP HCM.

Màn hình dashboard thông minh gắn trên tay lái. Tích hợp bộ khóa điện tử MotorLock kết hợp cùng hệ thống định vị GPS thông minh. Hệ thống tự động đồng bộ vị trí theo thời gian thực về máy chủ để quản lý trạm dừng. Xe trang bị giá treo điện thoại thông minh giúp người dùng sử dụng an toàn hơn khi di chuyển trên đường.

Đèn pha phía trước sáng an toàn hơn cho người sử dụng khi di chuyển buổi tối kèm chuông dạng xoay sát tay mắm bên trái.

Xe có tốc độ tối đa 25 km/h, dung lượng pin lithium-ion 662 Wh. Người sử dụng có thể kiểm tra lượng pin còn lại để đảm bảo quá trình sử dụng phù hợp với quãng đường dự định di chuyển.

Yên xe có chốt nâng hạ linh hoạt phù hợp với chiều cao của từng vóc dáng du khách.

Kích thước bánh 24 inch. Lốp cao su đặc chống thủng. Thân lốp có cấu trúc lỗ tổ ong chìm giúp hấp thụ xung lực khi đi qua ổ gà hoặc đường lát đá.

Môtơ điện sẽ được kích hoạt sau khi người lái đạp mồi bằng chân. Xe tích hợp khóa động cơ thông minh (MotorLock) và module định vị GPS nâng cấp để theo dõi vị trí theo thời gian thực.

Hệ thống phanh đĩa cơ trang bị ở bánh trước và phanh đùm (phanh cơ đóng) tích hợp khóa thông minh ở bánh sau. Vành đúc hợp kim nhôm cứng cáp, chịu tải trọng lớn.

Xe chỉ dành cho một người nên không có yên phía sau. Xe đạt chuẩn IPX7 cho toàn bộ hệ thống điện, an toàn khi di chuyển ở mọi thời tiết đặc biệt dưới trời mưa tại Huế.

Bên cạnh xe điện, Huế còn có một số dịch vụ xe đạp công cộng truyền thống.