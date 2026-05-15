Mẫu xe Sedan hạng B nào “ăn xăng” nhất năm 2026?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn là yếu tố khiến người dùng Việt cân nhắc khi mua ô tô, khả năng tiết kiệm xăng tiếp tục trở thành điểm sáng cạnh tranh lớn ở phân khúc sedan hạng B. Ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay gồm Toyota Vios, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage.

Nếu đặt lên bàn cân riêng về mức tiêu hao nhiên liệu, Mitsubishi Attrage đang là mẫu xe nổi bật nhất. Tuy nhiên, mỗi mẫu sedan lại có cách tiếp cận khách hàng khác nhau: Vios thiên về độ bền và tính thực dụng, Accent mạnh ở trang bị – công nghệ, còn Attrage tập trung tối đa vào chi phí vận hành thấp.

Mitsubishi Attrage: “Vua tiết kiệm xăng” của phân khúc.

Theo thông số công bố cho đời xe 2026, Mitsubishi Attrage sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 5,09 – 5,36 lít/100km tùy phiên bản. Mức tiêu hao ngoài đô thị thậm chí xuống khoảng 4,42 lít/100 km. Đây là con số rất đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam hiện nay.

Lợi thế của Attrage đến từ động cơ xăng, dung tích 1.2L MIVEC kết hợp trọng lượng xe nhẹ và hộp số CVT tối ưu cho việc đi phố. Xe không quá mạnh về khả năng tăng tốc, nhưng đổi lại chi phí sử dụng thấp — yếu tố đặc biệt hấp dẫn với người chạy dịch vụ hoặc gia đình ưu tiên kinh tế.

Ngoài ra, giá bán của Attrage cũng đang thuộc nhóm thấp nhất phân khúc, từ khoảng 380 triệu đồng cho bản MT.

Toyota Vios: Cân bằng giữa tiết kiệm và độ bền.

Toyota Vios từ lâu đã được xem là mẫu sedan “quốc dân” tại Việt Nam nhờ độ bền cao, dễ sửa chữa và khả năng giữ giá tốt. Mức tiêu hao nhiên liệu của Vios 2026 hiện được ghi nhận khoảng 6,8L/100 km trong điều kiện đô thị. Ở cao tốc xe tiêu hao khoảng 4,9L/100 km và ở các địa hình hỗn hợp: khoảng 5,7 – 5,9L/100 km

Con số này không thấp bằng Attrage nhưng vẫn thuộc nhóm tiết kiệm trong phân khúc. Điểm mạnh của Vios nằm ở sự ổn định và “lành tính” khi sử dụng lâu dài. Đây cũng là lý do mẫu xe này liên tục dẫn đầu doanh số sedan hạng B đầu năm 2026 tại Việt Nam.

Với người dùng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ muốn một mẫu xe ít hỏng vặt, dễ bán lại sau vài năm sử dụng, Vios vẫn là lựa chọn an toàn.

Hyundai Accent: Nhiều công nghệ nhưng tiêu hao nhỉnh hơn

Hyundai Accent đang theo đuổi hướng trẻ trung và giàu trang bị hơn các đối thủ Nhật Bản. Theo thông số kỹ thuật được công bố, Accent 2026 có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp khoảng 5,76 – 5,89L/100 km; trong đô thị dao động từ 7,36 – 7,66L/100 km.

So với Vios, mức tiêu hao của Accent không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, xe có xu hướng “uống xăng” hơn khi di chuyển thường xuyên trong đô thị đông đúc.

Bù lại, Accent ghi điểm nhờ: Thiết kế hiện đại / Nội thất rộng / Nhiều tiện nghi và giá bán cạnh tranh. Hiện mẫu sedan Hàn Quốc hiện có giá khởi điểm khoảng 439 triệu đồng tại Việt Nam.

Nhận định nhanh.

Nếu ưu tiên số 1 là tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp, Mitsubishi Attrage đang là lựa chọn nổi bật nhất ở phân khúc sedan hạng B năm 2026. Trong khi đó, Toyota Vios phù hợp người cần sự bền bỉ, ổn định và giữ giá. Và Hyundai Accent dành cho khách hàng thích công nghệ, thiết kế trẻ và nhiều tiện nghi hơn.

Thực tế, chênh lệch tiêu hao nhiên liệu giữa ba mẫu xe không quá lớn nếu sử dụng thông thường. Tuy nhiên, với người chạy dịch vụ hoặc di chuyển nhiều mỗi ngày, mức tiết kiệm vài chục nghìn đồng tiền xăng mỗi 100km có thể tạo ra khác biệt đáng kể sau vài năm sử dụng.

So sánh nhanh mức tiêu hao nhiên liệu (tham khảo)