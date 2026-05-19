VinFast chốt ngày ra mắt mẫu xe VF8 tại Việt Nam

Sau khi lộ diện nhiều hình ảnh chạy thử, VinFast VF8 cuối cùng cũng công bố thời điểm ra mắt chính thức vào ngày 20/5 tới. Trên fanpage chính thức, VinFast hé lộ hình ảnh phần đầu của một mẫu xe mới. Phần nắp capo dày cùng dải đèn LED đứt khúc kiểu mới hé lộ đây chính là dòng VF8 hoàn toàn mới.

VinFast VF 8 được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2022 (Consumer Electronics Show) ở Las Vegas, Mỹ vào tháng 1/2022. Đến cuối tháng 9/2022, mẫu xe này tiến hành giao những sản phẩm đầu tiên đến tay người tiêu dùng.

Đã 4 năm kể từ khi xuất hiện, bây giờ là thời điểm vô cùng phù hợp để VinFast làm mới sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng sôi động. Trước đó, mẫu xe này đã xuất hiện dưới dạng xe thử và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. So với phiên bản hiện hành, VF 8 mới có khá nhiều thay đổi ở thiết kế ngoại thất.

Phần đầu xe được tinh chỉnh với cản trước mới, cụm đèn sương mù thay đổi vị trí và kiểu dáng. Mặt trước cũng trở nên vuông vức hơn, trong khi cụm đèn chính tiếp tục kéo dài sang hai bên nắp ca pô theo phong cách quen thuộc của VinFast.

Ở phía sau, dải đèn hậu được làm lớn hơn và có đồ họa mới. Cản sau nhô cao hơn, đèn phản quang đặt thấp và chếch xuống dưới. Nhiều chi tiết cắt xẻ góc cạnh trên bản cũ đã được thay bằng các đường bo tròn mềm mại, mang hơi hướng hiện đại hơn. Bộ mâm mới với phần ốp màu đen và họa tiết khác biệt cũng xuất hiện trên xe thử nghiệm.

Hiện hãng vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật, giá bán hay thời điểm ra mắt chính thức của VF 8 mới. Tuy nhiên, với những thành công của VinFast trong thời gian vừa qua, người tiêu dùng kỳ vọng hãng xe Việt sẽ nâng cấp hệ truyền động, pin và nội thất xe.