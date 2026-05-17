Doanh số Toyota Vios tiếp tục "vô đối" trong phân khúc sedan B

Bước sang năm 2026, nhu cầu của người dùng ngày càng ưu tiên các mẫu xe gầm cao từ 5 đến 7 chỗ nhờ tính đa dụng và không gian rộng rãi. Trong bối cảnh đó, Toyota Vios vẫn cho thấy vị thế vững chắc khi tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường.

Theo báo cáo doanh số mới nhất, trong tháng 4/2026 đã có 750 chiếc Vios được bàn giao tới khách hàng, giúp mẫu xe này tiếp tục giữ danh hiệu sedan hạng B bán chạy nhất tháng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh số của Vios đạt 3.487 xe, dẫn đầu phân khúc và tạo khoảng cách đáng kể với đối thủ đứng thứ hai là Honda City với 2.165 xe bán ra.

Đáng chú ý, doanh số của Vios đã tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức mua dành cho mẫu sedan Nhật Bản vẫn duy trì ổn định, bất chấp sự thay đổi xu hướng chung của thị trường. Thành công của Vios cũng được hỗ trợ đáng kể từ các chính sách bán hàng và ưu đãi tài chính hấp dẫn mà Toyota áp dụng từ đầu năm.

Cụ thể, Toyota liên tục triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Vios. Với ưu đãi này, người mua có thể tiết kiệm từ 23 đến 27 triệu đồng tùy phiên bản, qua đó tăng thêm sức cạnh tranh cho mẫu sedan hạng B này. Hiện Vios được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, có giá bán từ 458 đến 545 triệu đồng, nằm ở mức trung bình của phân khúc.

Về vận hành, tất cả các phiên bản Vios đều sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Xe đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Mẫu xe này được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 5,77–6,02 lít/100 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như kinh doanh dịch vụ vận tải.

Bên cạnh yếu tố vận hành, Vios tiếp tục ghi điểm nhờ thiết kế trung tính, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng. Phiên bản 2026 được nâng cấp diện mạo theo hướng hiện đại hơn với hệ thống đèn LED, lưới tản nhiệt mới cùng khoang nội thất cải tiến. Xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, trong khi không gian cabin rộng rãi và hàng ghế sau linh hoạt.

Ngoài ra, thương hiệu Toyota từ lâu đã tạo dựng được niềm tin nhờ độ bền cao, chi phí bảo dưỡng hợp lý và khả năng giữ giá tốt khi bán lại. Các trang bị an toàn trên Vios cũng ngày càng được hoàn thiện, nổi bật là gói công nghệ Toyota Safety Sense trên phiên bản G, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.