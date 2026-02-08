Top 5 xe gầm cao bán nhiều nhất tại Việt Nam năm 2025

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với tổng dung lượng đạt khoảng 604.000 xe khi cộng gộp số liệu từ VAMA, VinFast và TC Motor, tăng hơn 15% so với năm trước. Trong bức tranh chung này, nhóm xe gầm cao tiếp tục là phân khúc chủ lực, khi các mẫu SUV/crossover chiếm tỷ trọng lớn nhờ phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị lẫn gia đình.

Ba vị trí dẫn đầu doanh số toàn phân khúc thuộc về bộ ba xe điện VinFast gồm VF 3 với khoảng 44.585 xe, VF 5 đạt 43.913 xe và VF 6 đạt 23.291 xe, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang xe điện giá phổ thông đang diễn ra rõ rệt.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Mazda CX-5 giữ vị trí thứ tư với khoảng 17.262 xe, tiếp tục là mẫu SUV chạy xăng bán chạy nhất thị trường, trong khi Mitsubishi Xforce đứng thứ năm với khoảng 15.254 xe, tạo dấu ấn nhờ thiết kế mới và mức giá cạnh tranh.

Kết quả này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu tiêu dùng, khi xe gầm cao – đặc biệt là các mẫu SUV cỡ nhỏ và xe điện đang trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số ô tô tại Việt Nam.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025