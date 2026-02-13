Ngựa đua sẽ tung vó sắt giữa Sài Gòn dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (TP.HCM) sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ 10/2 đến 21/2 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Những linh vật ngựa của năm Bính Ngọ được bố trí tại Công viên để khách du xuân đến thưởng lãm.

Đặc biệt, trong dịp xuân này, Công viên Tao Đàn còn xuất hiện những chú ngựa đua sẽ trình diễn để phục vụ người dân.

Để chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn, các VĐV đua ngựa cùng 8 chú ngựa thuần chủng đến từ Úc đã di chuyển đến TP.HCM từ nhiều ngày nay.

Các chú ngựa sẽ được các HLV và bác sĩ thú y chăm sóc kỹ càng trong chuồng. Quá trình chăm sóc cho ngựa, để đảm bảo ngựa có thể trạng tốt nhất.

Ông Hồng Tô Phú Sơn, Phó Giám đốc Công ty đua ngựa Thiên Mã Madagui cho biết: “Chúng tôi mang ngựa từ Lâm Đồng tới, đây là những con ngựa thuần chủng Thourobred. Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM đưa ngựa đến với lễ hội hoa xuân, tạo sự thân thiện và niềm vui cho bà con. Ngựa biểu tượng cho sức bật, sự mạnh mẽ”.

Theo ông Phú Sơn những chú ngựa mang đến TP.HCM trình diễn có một số con đã từng thi đấu quốc tế. Giống ngựa này con nhỏ nhất tầm 1m57 và tất cả đều có sức khỏe rất tốt.

Các công nhân vệ sinh vui vẻ check-in bên các chú ngựa đua tại Công viên Tao Đàn.

Chị Bùi Thị Thương, khách tham hào hứng nói: “Hội hoa xuân năm nay rất đặc biệt, có sự kết hợp giữa truyền thống và nét hiện đại. Chúng tôi không chỉ được ngắm hoa mà còn được xem ngựa đua và chụp hình lưu niệm với bầy ngựa, một trải nghiệm rất mới mẻ và thú vị".

Hình ảnh những chú ngựa cao lớn, khỏe khoắn thong dong giữa không gian hoa cỏ không chỉ gây tò mò cho trẻ em mà còn khiến người lớn vô cùng thích thú. Nhiều người dân chờ đợi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng các chiến mã.

Dàn ngựa được các huấn luyện viên dắt ra khỏi chuồng đi dạo cho quen đường tại các khu vực biểu diễn.

Các chú ngựa được các huấn luyện viên và nhân viên xịt nước, tắm mát để có được thể trạng tốt nhất cho các buổi trình diễn kéo dài suốt dịp Tết năm nay.

8 chú ngựa được các nài tập luyện dàn đội hình để đi diễu hành trong khu vực diễn ra Hội hoa xuân Tao Đàn phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.