10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 12/2025

Tháng 12/2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận bức tranh khởi sắc với lượng xe tiêu thụ toàn ngành tăng mạnh, trong đó các thành viên VAMA đạt hơn 47.000 xe, cao hơn 19,6% so với tháng trước.

Hyundai Thành Công cũng có tháng kinh doanh tích cực với 6.704 xe được giao đến tay khách hàng, tương đương mức tăng 22,7%. Riêng phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng khi bán ra 27.649 xe, tăng 19,2%.

Có thể thấy, các dòng xe điện và SUV đô thị đang tạo nên những kỷ lục mới về doanh số, nhưng ở chiều ngược lại, một bộ phận không nhỏ các mẫu xe từng vang bóng một thời hoặc những "tân binh" đầy kỳ vọng lại rơi vào tình trạng ế ẩm kỷ lục. Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng không chỉ phản ánh sức mua yếu ở một số phân khúc mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu của người tiêu dùng trong nước.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tháng 12/2025