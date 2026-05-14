Honda lắp E-Clutch cho NX500 2026, giá đội thêm 30,5 triệu đồng!

Sự ra mắt của NX500 E-Clutch 2026 đánh dấu lần đầu tiên Honda đưa công nghệ côn điện tử E-Clutch vào phân khúc mô tô adventure tầm trung tại quốc gia này, không lâu sau khi BMW Motorrad giới thiệu mẫu BMW F 450 GS sử dụng hệ thống côn tự động tương tự.

Công nghệ E-Clutch trên Honda NX500 cho phép người lái sang số mà không cần bóp côn. Hệ thống sẽ tự động điều khiển bộ ly hợp trong quá trình khởi hành, dừng xe và chuyển số, giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị hoặc trên các hành trình dài. Dù vậy, xe vẫn được trang bị tay côn và cần số truyền thống, cho phép người lái chủ động can thiệp khi cần thiết.

Theo Honda, hệ thống E-Clutch sử dụng hai bộ truyền động điện tử để vận hành ly hợp tự động. Đây là điểm khác biệt so với công nghệ Automated Shift Assistant (ASA) mà BMW áp dụng trên F 450 GS, vốn sử dụng cơ cấu ly hợp ly tâm thiên về cơ khí. Nhờ thiết kế gọn nhẹ, hệ thống mới chỉ khiến trọng lượng xe tăng thêm khoảng 3 kg, nâng tổng khối lượng vận hành của NX500 lên mức 199 kg.

NX500 E-Clutch 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đôi song song dung tích 471cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số 6 cấp. Khối động cơ này được tinh chỉnh để mang lại lực kéo tốt ở dải vòng tua thấp và trung bình, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành êm ái ở tốc độ cao.

Xe tiếp tục sử dụng khung thép dạng kim cương, đi kèm phuộc trước hành trình ngược Showa SFF-BP USD và giảm xóc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh gồm đĩa đôi phía trước, đĩa đơn phía sau cùng ABS hai kênh. Xe sử dụng bộ vành 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, phù hợp cho nhu cầu vận hành đa địa hình.

Các trang bị đáng chú ý trên NX500 E-Clutch bao gồm màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, dẫn đường, điều khiển cuộc gọi và giải trí, hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC) cùng hệ thống đèn LED toàn bộ.

Tại thị trường Ấn Độ, giá NX500 E-Clutch 2026 được bán ở mức 744.000 rupee (khoảng 205 triệu đồng), tăng 111.000 rupee (30,5 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. Mức giá mới khiến mẫu adventure của Honda trở thành một trong những mẫu xe đắt nhất trong phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ BMW F 450 GS Trophy và Kawasaki Versys 650.