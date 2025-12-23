Sao Việt thay đổi ngoại hình trong năm 2025

1. NSƯT Kim Oanh

Hồi tháng 7, NSƯT Kim Oanh thực hiện ca đại phẫu dài 8 tiếng gồm các thủ thuật căng da mặt, hạ sống mũi, cắt bọng mắt và hút mỡ nọng cằm với chi phí hơn một tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết cô hạ thấp sống mũi vì yếu tố phong thủy, giúp diện mạo trở nên mềm mại, hài hòa hơn. Ngoài ra, cô còn cấy một lớp mỡ tự thân mỏng trên bề mặt da nhằm khắc phục tình trạng hao hụt mô mỡ nhằm cải thiện độ đầy đặn, căng bóng.

"Tôi chỉ muốn quay trở lại tuổi thanh xuân chứ không hề can thiệp gì đến xương hàm nên các nét đặc trưng của tôi từ gò má cao, hàm rộng hay cằm nhọn vẫn được giữ nguyên", NSƯT Kim Oanh cho biết.

Diện mạo NSƯT Kim Oanh sau phẫu thuật trẻ hóa tại Hàn Quốc.

2. Lâm Vỹ Dạ

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ tiết lộ đã giảm được 14 kg khi tham gia một sự kiện ra mắt phim. Cô từng có lúc nặng 60 kg, sau đó nhờ góp ý từ Trường Giang, nữ diễn viên quyết tâm giảm 14 kg sau 4 tháng. Cải thiện số đo cân nặng thành công không chỉ giúp bà mẹ hai con có vóc dáng thon thả mà các đường nét trên gương mặt cũng trở nên thanh thoát, sắc nét hơn. Trước khi giảm cân, cô chủ yếu chọn các kiểu trang phục đơn giản, phom rộng để tạo cảm giác thoải mái và che khuyết điểm. Hiện tại, người đẹp làm mới hình ảnh với đủ kiểu váy áo gợi cảm, quyến rũ.

Ngoại hình Lâm Vỹ Dạ thay đổi rõ rệt sau khi giảm thành công 14 kg.

3. Phương Ly

Sau thành công của Em Xinh Say Hi, ca sĩ Phương Ly cũng có nhiều chuyển biến về ngoại hình. Nếu trước đây giọng ca sinh năm 1990 gắn liền với hình ảnh trắng trẻo, ngọt ngào thì nay, màu da của cô thiên hẳn về gam nâu khỏe khoắn, cá tính. Người đẹp tanning để có làn da nâu óng ả, đổi gu thời trang gợi cảm cùng phong cách trang điểm mang hơi hướng phương Tây.

Trong năm qua, ca sĩ Phương Ly theo đuổi mốt nhuộm da nâu, đổi gu thời trang và style makeup gợi cảm.

4. Lâm Khánh Chi

Hồi tháng 9, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chi 600 triệu đồng cho lần thứ 10 "dao kéo" để cải thiện dung mạo tuổi 48. Cô thực hiện ca phẫu thuật tại Thượng Hải với các thủ thuật hạ mí mắt, cấy mỡ mắt, cấy 4.000 nang tóc, hút mỡ nọng cằm và căng da, làm "cổ thiên nga". Liên tục đụng dao kéo nhưng Lâm Khánh Chi khẳng định cô không nghiện phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều người tưởng mà luôn hiểu rõ mình muốn gì, dám thay đổi để tìm kiếm hạnh phúc mới.

Nhan sắc ca sĩ Lâm Khánh Chi hiện tại.

5. Ánh Viên

Kể từ sau khi nghỉ thi đấu, tập trung cho việc học và dạy bơi, kình ngư Ánh Viên được khen ngày càng xinh và nữ tính hơn. Trên trang cá nhân, Ánh Viên cho thấy ngoại hình thay đổi rõ rệt theo thời gian nhưng cô khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều người đồn đoán mà chỉ nhờ niềng răng, dán sứ. Bên cạnh đó, kình ngư 9X cũng chịu khó chăm sóc làn da, nhan sắc, ăn diện nữ tính thay vì những bộ đồ thể thao và để mặt mộc như trước đây, nhờ đó nhan sắc ngày càng "thăng hạng".

Kình ngư Ánh Viên 'thăng hạng' nhan sắc nhờ niềng răng, dán sứ.

6. Angela Phương Trinh

Năm 2025, Angela Phương Trinh trở lại với chế độ tập luyện nặng cùng lực sĩ Phạm Văn Mách, tiếp tục mục tiêu xây dựng hình thể gợi cảm theo hướng khỏe mạnh với đặc trưng bụng múi, hông nở, đùi to như các mỹ nhân Mỹ Latin. Cô thường xuyên khoe hình thể cuồn cuộn cơ bắp và chọn style ăn mặc phong cách menswear, khiến nhiều khán giả bất ngờ gọi cô bằng các biệt danh như "anh Trinh", "cô gái đô con"... Một số khán giả nói tiếc cho vẻ ngoài mềm mại, nữ tính trước kia của cô. Bên cạnh đó cũng có nhiều người thể hiện sự nể phục về thành quả tập luyện mà Angela Phương Trinh đạt được.

Ngoại hình phi giới tính của Angela Phương Trinh.