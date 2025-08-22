Sao Việt 'lột xác' ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ

NSƯT Kim Oanh

Ở tuổi 49, NSƯT Kim Oanh thực hiện sửa lại dáng mũi, căng da mặt, đính cơ trán, căng da cổ, xóa nếp nhăn li ti dưới viền mắt dưới, bóc mỡ viền hàm, thắt cơ nọng cằm ở một bệnh viện tại Hàn Quốc. Cô cấy một lớp mỡ tự thân mỏng trên bề mặt da nhằm khắc phục tình trạng hao hụt mô mỡ, cải thiện độ đầy đặn, căng bóng, nhờ đó tổng thể gương mặt tươi tắn, trẻ trung hơn.

Sau loạt thủ thuật thẩm mỹ trẻ hóa, nhiều ý kiến khen nữ diễn viên trông trẻ ra cả chục tuổi, nhưng cũng có một số người nhận xét Kim Oanh trông hơi khác lạ, có phần lu mờ những đường nét sắc sảo trước đây.

NSƯT Kim Oanh sau khi thẩm mỹ trẻ hóa (bên trái) và diện mạo trước đây.

Diễn viên Phương Oanh

Năm 2018, Phương Oanh ghi dấu ấn với vai diễn Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên. Thời điểm này, người đẹp 29 tuổi nhưng vẫn diễn thành công vai cô gái tuổi đời mới 18, đôi mươi nhờ vẻ thanh thoát, trẻ trung. Khi tên tuổi đang lên, hồi tháng 10/2018 Phương Oanh sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, thực hiện đồng loạt việc sửa mắt, mũi và cằm để tổng thể cân đối hơn.

Quyết định "dao kéo" khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Phương Oanh cho biết cô là người rất sợ già. Vì vậy ở tuổi 29, cô thấy là lúc thích hợp để chỉnh sửa cho các đường nét hoàn mỹ hơn, giúp tuổi xuân càng thêm kéo dài.

Nhan sắc diễn viên Phương Oanh theo thời gian.

Diễn viên Lưu Đê Ly

Diễn viên Lưu Đê Ly sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ tháng 7/2019, thực hiện loạt phẫu thuật gồm nâng mũi, hạ gò má, trượt cằm, căng chỉ và cấy mỡ tự thân. Cô vốn hài lòng với gương mặt trước đây nhưng vẫn quyết định phẫu thuật "để hồi xuân" và giúp gương mặt đầy đặn, hài hòa hơn.

Trước đây, Lưu Đê Ly có phần cằm hơi bạnh, nhờ hàng loạt phương pháp, gương mặt của nữ diễn viên trông thon gọn, thanh thoát hơn theo thời gian.

Ca sĩ Bích Phương

Thời điểm dự thi Vietnam Idol, ngoại hình của Bích Phương không được đánh giá cao. Ca sĩ có đôi mắt to, môi đầy đặn nhưng tổng thể gương mặt không mấy nổi bật, kiểu trang điểm lúc bấy giờ còn khiến cô trông già hơn tuổi. Theo thời gian, ngoại hình của ca sĩ đất mỏ ngày càng đổi khác. Làn da của ca sĩ trắng mịn hơn, sống mũi cao, cánh mũi thon gọn, khuôn mặt nhỏ và thanh thoát.

Cô thừa nhận nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để có dáng mũi và cằm thanh thoát, xinh đẹp hơn. Ngoài ra, sự thăng hạng nhan sắc còn đến từ việc biết cách chăm sóc bản thân cũng như lối trang điểm ngày càng tinh tế, hợp xu hướng. Giọng ca sinh năm 1989 cũng nhờ cậy filler, botox, để giữ ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp.

Ngoại hình ca sĩ Bích Phương từ thời dự thi Vietnam Idol đến hiện tại.

Diễn viên Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân là một trong những sao Việt đầu tiên công khai chỉnh sửa nhan sắc. Cô được gọi là "nữ hoàng dao kéo" của showbiz Việt. Phẫu thuật từ năm 1997, đến nay, Phi Thanh Vân đã trải qua hàng chục lần phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm: sửa mũi, nâng ngực, cắt mắt, hút mỡ bụng, nâng mông... Trước đây, cô nhuộm da trắng thành nâu, gây ấn tượng mạnh mẽ bởi ngoại hình không giống số đông. Khoảng năm 2013, cô đi tắm trắng, lấy lại nền da bẩm sinh. Những năm gần đây nữ diễn viên trung thành với làn da trắng.

Từ năm 16 tuổi Phi Thanh Vân đã bắt đầu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, kinh qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ nên được mệnh danh là 'nữ hoàng dao kéo'.

Ca sĩ Đào Bá Lộc

Đào Bá Lộc được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012. Thời điểm này, thí sinh đội Hồ Ngọc Hà có vóc dáng nhỏ nhắn, thư sinh, theo đuổi phong cách Hàn Quốc. Theo thời gian, Đào Bá Lộc dần chuyển hướng sang phong cách unisex. Năm 2019, giọng ca sinh năm 1993 bắt đầu nuôi tóc dài, chuyển dần sang lối trang điểm nữ tính, duyên dáng. Cuối năm 2021, Đào Bá Lộc đổi nghệ danh thành Luna Đào và ngày càng có sự thay đổi lớn về cách ăn mặc, trang điểm theo hướng gợi cảm, quyến rũ hơn. Ca sĩ tiết lộ thực hiện phẫu thuật nâng cấp vòng một từ trước Tết 2024 nhưng phủ nhận các tin đồn dao kéo, chỉnh sửa đường nét gương mặt.

Ngoại hình Đào Bá Lộc thời mới gia nhập showbiz Việt và hiện tại.

Ca sĩ Lynk Lee

Đầu năm 2020, Lynk Lee công khai giới tính, diện mạo mới và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được "sống thật" sau nhiều năm gồng mình trong vỏ bọc nam tính. Lynk Lee đã chỉnh sửa một vài điểm trên gương mặt như nhấn mí, sửa mũi, tiêm filler môi, tiêm má và cằm để gương mặt trông đầy đặn, xinh xắn hơn với chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Tháng 6/2020, nữ ca sĩ tiếp tục trải qua ca phẫu thuật kéo dài 7-8 tiếng tại Hàn để thực hiện các thủ thuật sửa khung xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao. Cô cũng thực hiện thủ thuật trượt cằm, căng da mặt bằng chỉ giúp gương mặt thanh tú, hài hòa. Chi phí cho ca đại phẫu tại Hàn khoảng một tỷ đồng. Cũng trong dịp này, cô còn "nâng cấp" vòng một.

Khao khát sống đúng bản dạng giới nên sau khi comeout, Lynk Lee đã sang Hàn 'đập mặt xây lại', cải thiện ngoại hình ngày càng mềm mại, nữ tính.

Ca sĩ Đức Phúc

Giành quán quân The Voice 2015, Đức Phúc tạo ấn tượng với giọng hát nhưng ngoại hình bị đánh giá không sáng sân khấu. Năm 2017, nam ca sĩ cho biết, do vẻ ngoài bị chê kém bắt mắt nên quyết định tìm đến dao kéo. Đức Phúc thực hiện nâng mũi Sline 4D, thu nhỏ cánh mũi, thu mỏng môi, độn cằm V line. Sau ca biến đổi ngoại hình, anh được ví là phiên bản nam đời thực của phim Sắc đẹp ngàn cân

Nhờ 'dao kéo' và nỗ lực giảm cân cùng việc chăm chút làn da, mái tóc, phong cách thời trang... ngoại hình Đức Phúc ngày càng cải thiện, mang hơi hướng giống các idol Hàn Quốc.