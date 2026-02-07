6 kiểu tóc đẹp được lăng xê năm 2026

Theo Vogue, shaggy lob là một trong những kiểu tóc được lăng xê năm nay. Kiểu dáng này dài ngang vai hoặc qua vai một chút, tỉa nhiều lớp nhằm tạo độ xù nhẹ và hơi lộn xộn, đưa tới cảm giác phóng khoáng, tự nhiên. Phần mái tỉa thưa kiểu mái bay. Shaggy lob phù hợp với người có mái tóc mỏng, người mặt tròn hoặc mặt vuông, người muốn trông trẻ và hiện đại hơn nhưng không quá nổi loạn.

Nếu shaggy lob mang hơi hướng nghệ sĩ, beach bob là dành cho cô gái tự nhiên. Với độ dài ngang cằm hoặc chạm vai, kiểu này cắt ít layer hơn shaggy lob, không cần mái, đường cắt mềm, tạo kiểu hơi rối và khô như tóc bay trong gió biển. Beach bob phù hợp với những người có gương mặt nhỏ, trái xoan, không muốn tốn nhiều thời gian tạo kiểu.

Năm nay, giới làm đẹp còn tích cực đẩy mạnh tuft bob - kiểu biến thể của bob ngắn mang vẻ đơn giản và sang trọng. Điểm mấu chốt của kiểu dáng là các lớp ngắn tách rời, tạo nhịp điệu và độ chuyển mềm mại cho mái tóc, giúp tóc có cảm giác bồng, tơi. Tuft bob thích hợp với những người thích phong cách tối giản, quiet luxury (giàu ngầm), người tóc mỏng đến trung bình.

Bold bang (tóc mái bằng dày) thường lấy phần mái sâu từ đỉnh đầu, đường cắt ngang, gọn, rõ nét, có thể hơi cong theo trán. Phong cách này dành cho những người có cá tính mạnh, không sợ bị chú ý, gương mặt góc cạnh, muốn tạo vẻ quyền lực, lạnh lùng theo hơi hướng avant-garde.

Nằm trong danh sách kiểu tóc hot còn có tóc xoăn xù nhiều lớp. Các lớp được tính toán sao cho phồng ở đỉnh và hai bên mặt, lọn tóc buông tự nhiên. Kiểu tóc này mang tới hình ảnh giàu năng lượng, nghệ sĩ, phù hợp người yêu thích sự tự do, phong cách bohemian, chủ nghĩa lãng mạn hiện đại.

Tóc ngắn cắt sát gáy và hai bên, phần đỉnh dài hơn một chút, tôn gương mặt tối đa. Phom dáng phụ thuộc vào kỹ thuật cắt gọn và sắc, làm nổi xương hàm, gò má và cổ. Kiểu tóc này phù hợp khuôn mặt có cấu trúc đẹp.