Diện mạo NSƯT Kim Oanh sau hai tháng phẫu thuật thẩm mỹ

Tối 18/9, NSƯT Kim Oanh được chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh 'Tử chiến trên không' sau hai tháng công khai phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ diễn viên 'Sóng ở đáy sông' cho biết được nhiều người khen trẻ, xinh hơn so với trước.

"Tôi thích tôi của hiện tại nhưng cũng mong hồi phục nhanh hơn nữa vì mặt tôi giờ vẫn hơi bị căng khi cười. Tôi tin mình sẽ có diện mạo đúng ý sau 6 tháng phẫu thuật", Kim Oanh nói.

Cách đây hai tháng, NSƯT Kim Oanh thực hiện ca đại phẫu dài 8 tiếng gồm các thủ thuật căng da mặt, hạ sống mũi, cắt bọng mắt và hút mỡ nọng cằm với chi phí hơn 1 tỷ đồng. "Tôi chỉ muốn quay trở lại tuổi thanh xuân chứ không hề can thiệp gì đến xương hàm nên các nét đặc trưng của tôi từ gò má cao, hàm rộng hay cằm nhọn vẫn được giữ nguyên", NSƯT Kim Oanh từng nói.

Mặt mộc của Kim Oanh sau 2 tháng phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên cho biết cô hạ thấp sống mũi vì yếu tố "phong thủy", giúp diện mạo cô trở nên mềm mại, hài hòa hơn.

Kim Oanh không tiết lộ năm sinh, hiện ở độ tuổi U50. Cô nổi tiếng với vai đanh đá, ghê gớm trong các phim 'Sóng ở đáy sông', 'Những ngọn nến trong đêm', 'Ma làng', 'Đừng bắt em phải quên'... Cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Năm 2023, cô lần đầu đóng điện ảnh với phim 'Người vợ cuối cùng' của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài đóng phim, Kim Oanh còn là một đạo diễn, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam.