Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu

Mới đây, Ý Nhi khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi tung ra loạt ảnh mang phong cách táo bạo, khoe vóc dáng thon gọn và săn chắc.

Trong bộ ảnh, nàng hậu lựa chọn trang phục tối giản, ôm sát cơ thể, tôn lên vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ hình thể cân đối.

Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng ý kiến đa chiều. Một số người dành lời khen cho sự lột xác của Ý Nhi, ngày càng trưởng thành, biết cách làm mới hình ảnh và phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại. Không ít khán giả nhận xét vóc dáng của nàng hậu hiện tại cho thấy quá trình rèn luyện nghiêm túc, giữ gìn hình thể chuyên nghiệp trong suốt nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả cho rằng phong cách này khá táo bạo so với hình ảnh Hoa hậu.

Tuy nhiên, đây là hình ảnh lookbook của Ý Nhi. Thực tế, nàng hậu đã về Việt Nam đón Tết cùng gia đình sau quãng thời gian du học ở Úc và cô thường ưu tiên trang phục đơn giản, thanh lịch với gam màu trung tính trong cuộc sống hàng ngày.