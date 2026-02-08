Hôm 6/2, chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ công bố các đề cử tiếp theo trong danh sách "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026". Jack, lọt vào bảng đề cử, được giới thiệu là một ca sĩ/rapper/nhạc sĩ của Việt Nam.

Jack vào đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên lượt bình chọn của người hâm mộ. Gần đây, các nền tảng mạng xã hội của TC Candler liên tục kêu gọi khán giả tham gia vote để ủng hộ các đề cử.

Jack sinh năm 1997, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM và gặt hái thành công với các sản phẩm Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... tạo tiếng vang với hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Tháng 11/2020, anh đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác với K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay.

Trước Jack, các đại diện Việt Nam từng được đề cử cho mùa giải 2026 còn có Gemini Hùng Huỳnh, Huyền 2K4, Ninh Dương Lan Ngọc.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi hạng mục dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, điển trai, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng. Năm 2025, dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất là tài tử Trung Quốc Trương Triết Hạn, 34 tuổi. Ca sĩ Rosé nhóm Blackpink thắng hạng mục dành cho nữ.