NSƯT Kim Oanh: 'Tôi chi hơn một tỷ đồng để tìm lại tuổi xuân'

- Động lực nào khiến chị quyết tâm thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ?

- Là người phụ nữ yêu bản thân và cái đẹp, tôi thấy làm đẹp là nhu cầu rất chính đáng. Từ lâu, tôi tự nhủ sẽ căng da mặt khi đủ điều kiện và bây giờ là thời điểm thích hợp để làm những điều luôn mong mỏi. Dù được nhận xét có làn da trẻ hơn tuổi và chưa cần làm ngay nhưng tôi nghĩ nếu chờ lâu hơn, chắc mình chẳng đủ sức khỏe để thực hiện ước mơ.

NSƯT Kim Oanh sau 1,5 tháng phẫu thuật thẩm mỹ.

- Chị đã can thiệp những bộ phận nào để có dung mạo như hiện tại?

- Khi sang Hàn Quốc và được các bác sĩ hỏi thích gương mặt thế nào, tôi đã đưa ảnh của chính mình cách đây 30 năm và nói: "Tôi muốn được đẹp như cô ấy".

Lần này, tôi thực hiện tái phẫu thuật mũi và căng da mặt với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Ca phẫu thuật của tôi được thực hiện trong 8 tiếng. Trong quá trình đó, bác sĩ làm thêm các thủ thuật cắt nhẹ phần bọng mắt dưới và hút mỡ nọng cằm. Tôi chỉ muốn quay trở lại tuổi thanh xuân chứ không hề can thiệp gì đến xương hàm nên các nét đặc trưng của tôi từ gò má cao, hàm rộng hay cằm nhọn vẫn được giữ nguyên.

- Nhiều người cho biết họ phẫu thuật để thay đổi phong thủy còn chị thì sao?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Các cụ hay nói sau tuổi 40 thì tâm sinh tướng còn tôi nghĩ có cả tướng sinh tâm nữa. Trước khi phẫu thuật, tôi hay cáu bẳn và gặp xung đột trong công việc khi căng thẳng, không còn khả năng kiểm soát cảm xúc tốt như trước đó. Thế nhưng, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, tôi tự nhiên trở nên lười tranh đấu hẳn (cười).

Điều thay đổi lớn nhất trong cuộc phẫu thuật này của tôi có lẽ là cái mũi. Mọi người cứ nói cái mũi trước đây của tôi cao và đẹp nhưng tôi lại thấy nó có tính chiến đấu rất cao. Tôi quyết định hạ mũi xuống để tính tình mềm mại, hài hòa và dung dị hơn vì không còn thích tranh đấu, hơn thua với ai nữa.

Tạo hình của NSƯT Kim Oanh trong phim "Người vợ cuối cùng".

- Sau hơn một tháng phẫu thuật, chị nghĩ thế nào về diện mạo mới?

- Tất nhiên là tôi rất ưng ý. Tôi tin tưởng vào việc mình quyết định và thấy rất vui khi nhìn vào gương và thấy bản thân trẻ trung hơn. Các bác sĩ nói cần 3-6 tháng để phục hồi hoàn toàn nên tôi tin gương mặt trong thời gian tới sẽ ngày càng hoàn thiện.

- Đâu là lý do chị quyết định công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ dù biết rằng có thể bị chú ý?

- Thực ra, tôi không để ý việc mình có bị chú ý hay không mà chỉ muốn chia sẻ đến những người bạn, khán giả yêu thương về diện mạo mới sau phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng không ngờ video chia sẻ lại "hot" đến mức được viral trên TikTok và thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả cũng như truyền thông.

- Hình ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ của chị được hầu hết mọi người khen trẻ ra nhiều so với tuổi ngoài 40, song cũng có một số người lo ngại diện mạo mới sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất, mất đi nét riêng của Kim Oanh, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi trân trọng mọi ý kiến trái chiều dành vì điều đó chứng tỏ mọi người rất yêu thương và quan tâm Kim Oanh. Việc mọi người lo lắng chắc không sao đâu vì với tôi, diễn xuất là ở khả năng biểu cảm của tổng hòa những gì có bên trong con người diễn viên kết hợp với hành động và tiếng nói chứ chưa bao giờ chỉ phụ thuộc vào vẻ bề ngoài. Tôi có khả năng biến hóa những yếu tố đó, kết hợp với gương mặt để tạo ra một nhân vật phong phú. Nếu có duyên nhận một vai diễn mới, tôi chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng.

NSƯT Kim Oanh khi ở Hàn Quốc cùng một người em thân thiết sau ba tuần phẫu thuật.

- Với chị, điều cần lưu ý nhất dành cho những người muốn căng da, trẻ hóa như mình là gì?

- Thực hiện căng da là một cuộc đại phẫu, phải trải qua quá trình gây mê kéo dài nên việc chọn bệnh viện, bác sĩ uy tín là điều rất cần thiết. Thay vì nhận quảng cáo, tôi tự bỏ tiền ra cho cuộc phẫu thuật này vì suy nghĩ: "Mình bỏ tiền ra, nếu bị làm sao còn bắt đền được chứ nhận tài trợ rồi người ta làm không cẩn thận, lệch mắt, lệch mũi thì biết đền ai". Tôi chia sẻ về hành trình của mình trên trang cá nhân cũng để mọi người hiểu rằng cần cẩn trọng với sức khỏe khi làm đẹp, không nên đến các phòng khám chui mà phải đến các bệnh viện và cơ sở y tế uy tín khi cần gây mê để có thể cấp cứu kịp thời nếu gặp sự cố, tránh những trường hợp không may có thể xảy ra.

Tôi thực hiện ca phẫu thuật ở một bệnh viện khá nổi tiếng ở Hàn Quốc sau thời gian dài cân nhắc, xem xét. Thời gian hậu phẫu, các y bác sĩ cũng rất quan tâm. Họ dặn dò không phải kiêng khem gì nhiều trong việc ăn uống, chỉ cần hạn chế rượu bia và tránh chơi thể thao trong một tháng đầu. Bên cạnh đó, tôi còn được người em thân thiết đồng hành, chăm sóc trong thời gian hậu phẫu ở Hàn Quốc nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Kim Oanh nổi tiếng với vai Mây trong Sóng ở đáy sông khi chưa đầy 18 tuổi. Sau đó, cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh và ghi dấu với hàng loạt vai đanh đá, ghê gớm trong các phim Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Đừng bắt em phải quên... Cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012. Năm 2023, cô lần đầu đóng điện ảnh với phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài đóng phim, Kim Oanh còn là một đạo diễn, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam.