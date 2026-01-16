Xu hướng bẻ xương sườn để có vòng eo con kiến

Koreaboo đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao trước video giới thiệu về xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ đang nổi ở Trung Quốc.

Lamuqe, YouTuber Hàn Quốc có hơn 1,14 triệu lượt đăng ký, đã chia sẻ video ghi lại quá trình đi tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc. Trong video, Lamuqe được nhân viên thẩm mỹ viện khuyên thực hiện nhiều thủ thuật để "sửa" gần như mọi thứ trên cơ thể cô. Người tư vấn cho Lamuqe là Vương Tĩnh - hot girl mạng đình đám của Trung Quốc, nổi tiếng sở hữu "gương mặt trẻ thơ" do phẫu thuật thẩm mỹ, kéo theo làn sóng "dao kéo" để có gương mặt tương tự.

YouTuber Hàn Quốc trải nghiệm tư vấn thẩm mỹ với Vương Tĩnh ở Trung Quốc.

Video được đăng tải vào tháng 5/2025, tính đến nay nhận về hơn 1,1 triệu lượt xem. Tuy nhiên, ngày 14/1, video được chia sẻ lại trên X và gây sốt với 6,3 triệu lượt xem (tính đến chiều 15/1).

Ban đầu, video thu hút sự chú ý vì khoản chi phí khổng lồ cho dịch vụ tiêm, chủ yếu là filler (chất làm đầy), ước tính khoảng 28 triệu won (hơn 19.100 USD).

Sau đó, Mogu Mogu, tài khoản có dấu tích xanh trên X - tự giới thiệu là phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi, đang làm việc ở Trung Quốc - đề cập đến thủ thuật có tên tạo hình "vòng eo nàng tiên cá". Nó được biết đến là xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ mới nổi ở Trung Quốc và đang ngày càng phổ biến.

"Điều thực sự đáng sợ là xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ tạo ra cái gọi là 'vòng eo nàng tiên cá'. Không chỉ đơn thuần là hút mỡ, mà thực chất là làm giảm chu vi của vòng eo. Ca phẫu thuật này chỉ mất 15 phút, bạn có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay sau đó. Họ không rạch đường lớn, mà chỉ tạo lỗ nhỏ. Vì vậy, nó cực kỳ được ưa chuộng", Mogu Mogu cảnh báo.

Theo Mogu Mogu, nhiều người nghĩ rằng thủ thuật này chỉ đơn giản là gập hai xương sườn dưới vào trong để làm nhỏ vòng eo, nhưng thực tế cho thấy khách hàng bị bẻ gãy xương sườn. Vì "bác sĩ thẩm mỹ" không thể bẻ đều, các mảnh xương nằm ở những vị trí khác nhau.

Để có được vòng eo nàng tiên cá, khách thẩm mỹ phải chấp nhận bẻ xương sườn, thu hẹp khoang bụng.

Chia sẻ của Mogu Mogu lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng", hút hơn 5,5 triệu lượt xem. Đa số bị sốc trước sự thật đằng sau vẻ đẹp công nghiệp.

Cư dân mạng bình luận: "Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ là lựa chọn cá nhân và tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người là khác nhau, nhưng họ thật sự phải từ bỏ xương sườn để có được vẻ đẹp sao? Họ thật sự không nghĩ sẽ để lại hậu quả về sau sao?", "Chẳng phải Trung Quốc trước đây từng có tục bó chân vì tiêu chuẩn cái đẹp hay sao? Sau đó tục này bị loại bỏ vì bàn chân trở nên dị dạng. Giờ đây, họ lại đi bẻ xương sườn", "Mức độ ám ảnh ngoại hình của phụ nữ vượt quá sức tưởng tượng", "Tiêu chuẩn vẻ đẹp bị biến tướng", "Họ chỉ theo đuổi vẻ đẹp tạm thời, về lâu về dài chắc chắn có hệ lụy", "Quá đáng sợ! Tại sao lại bẻ xương sườn chứ?", "Tôi biết về thủ thuật này lâu rồi nhưng không ngờ nó trở thành xu hướng. Họ phải hiểu cơ thể người sinh ra xương sườn là có lý do chứ"...

Vương Tĩnh là hình mẫu thẩm mỹ của nhiều cô gái Trung Quốc.