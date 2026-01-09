Á vương quê Nghệ An chuyển giới thành con gái, nhan sắc gây ngỡ ngàng

Ôm ấp giấc mơ chuyển giới

Khi mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về hành trình chuyển giới của mình, Châu Thanh Thanh Hà (tên khai sinh là Châu Nguyễn Tùng Sơn, SN 2003, quê Nghệ An) không giấu nổi niềm xúc động.

Từng đạt ngôi vị Á vương 1 cuộc thi “Sinh viên thanh lịch 2024”, gây tiếng vang với ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm, Thanh Hà bỗng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và nữ tính sau thời gian im ắng khiến nhiều người tò mò.

Thanh Hà trước và sau khi chuyển giới

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thanh Hà nói, diện mạo của cô hôm nay là kết quả của một hành trình dài đấu tranh, vượt lên định kiến xã hội để được sống là chính mình.

Thanh Hà vốn là anh cả trong một gia đình có 2 anh em trai. Từ nhỏ, cô đã nhận ra mình khác biệt khi chỉ thích mặc những quần áo màu hồng, chơi búp bê...

Tuổi thơ phải gồng mình sống đúng với hình hài đang mang, chơi những trò chơi vận động mạnh như bao bạn nam khác, chịu sự kỳ thị, chọc ghẹo vì ngoại hình nhỏ con, có phần nữ tính..., Thanh Hà thấy ám ảnh.

Lên cấp 2, khi nét nữ tính bộc lộ rõ hơn, cô liên tục bị bạo lực học đường.

“Sách vở của tôi bị các bạn nam vẽ vời, viết ra những lời kỳ thị. Có lần tan học, tôi lấy xe về thì thấy yên xe đầy bùn đất, thành xe dán một tờ giấy ghi dòng chữ ‘Sơn bê đê’. Quãng đường về nhà hôm ấy của tôi đầy nước mắt”, Hà kể.

Hà mang những tổn thương ấy vào cấp 3. Cô quyết định nếu không thể giấu đi khao khát được làm con gái thì phải mạnh mẽ đối diện. Cô gạt bỏ mọi nỗi mặc cảm, sống tích cực hơn, nỗ lực hết mình trong học tập để tài năng, thành tích trở thành tấm lá chắn bảo vệ mình.

“Hồi cấp 3, tôi là học sinh giỏi môn Ngữ văn và Lịch sử cấp tỉnh, đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” của tỉnh Nghệ An. Sau đó, tôi thi đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội”, Hà kể.

Thanh Hà tự tin sống là chính mình

Vào đại học, Hà cũng khẳng định bản thân bằng loạt thành tích ấn tượng trong cả học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa. Cô tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và vẫn luôn giữ ước mơ theo đuổi sự nghiệp trồng người.

Trong những năm tháng ngồi trên giảng đường, Hà vẫn tỏa sáng trong ngoại hình một chàng trai. Cô chưa từng nuôi tóc dài, mặc váy hay theo đuổi gu thời trang phi giới tính dù là trong âm thầm. Hà tâm niệm, ngày nào đó hoàn thành tâm nguyện chuyển giới thành con gái, cô mới sống như một cô gái thực sự.

“Khác với nhiều người phải trải qua quá trình rất dài mới hiểu chính mình, tôi luôn biết rõ mình muốn gì. Từ nhỏ, tôi đã biết bên trong mình là một cô gái và ấp ủ giấc mơ chuyển giới. Khát khao ấy cháy bỏng đến mức, tôi không sợ đau đớn hay sợ hãi bất cứ điều gì”, Hà tâm sự.

Hạnh phúc khi được bố mẹ đón nhận

Trong hành trình chạm đến giấc mơ, rào cản lớn nhất đối với Thanh Hà là gia đình. Trong mắt bố mẹ, Hà là đứa con ngoan ngoãn, ham học, luôn khiến bố mẹ tự hào. Hà lo sợ, sự thật về mình sẽ khiến bố mẹ sụp đổ.

Phải cân nhắc rất lâu, cô mới lấy hết can đảm bộc bạch với họ. Bố mẹ cô không sốc, chỉ nói với con: “Bố mẹ sinh con ra nên hiểu con hơn ai hết. Giờ nghe con tâm sự, bố mẹ tôn trọng và ủng hộ con”.

Con người thật của Thanh Hà được bố mẹ cô đón nhận

Sự ủng hộ ấy khiến Hà thêm vững tin vào lựa chọn của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà quyết tâm phẫu thuật chuyển giới, hiện thực hóa giấc mơ trở thành con gái.

“Khi chia sẻ quyết định chuyển giới với bố mẹ, tôi nhận được lời khích lệ đầy ngỡ ngàng: ‘Sống là chính mình, vui vẻ, có ích, đó là điều bố mẹ tự hào nhất ở con’”, Hà kể.

Tháng 10/2025, Hà bước vào phẫu thuật chuyển giới bằng số tiền tích cóp được trong 4 năm sinh viên chăm chỉ làm thêm, năng nổ hoạt động nghệ thuật. Cô thực hiện 2 lần đại phẫu, 1 lần tiểu phẫu, trải qua cảm giác đau đến xé thịt để hoàn thành ước mơ làm con gái.

“Ngày nhìn bản thân trong gương với diện mạo của một cô gái trọn vẹn, tôi bật khóc vì hạnh phúc”, Hà xúc động nói.

Vì nhiều lý do, Hà chưa thể về quê gặp bố mẹ. Cô trang điểm thật xinh, mặc một chiếc váy đẹp rồi gọi video, khoe với bố mẹ dáng vẻ nữ tính của mình. Qua màn hình điện thoại, Hà cảm nhận rõ niềm vui và sự xúc động của họ khi thấy con đã hoàn thành tâm nguyện.

Biết con chọn cái tên mới là Thanh Hà với ý nghĩa vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng, bố mẹ cô cũng chủ động xưng hô như vậy. Chỉ với sự thay đổi ấy, Hà hiểu mình đã được gia đình đón nhận hoàn toàn.

Với Thanh Hà, sự “lột xác” này chỉ là khởi đầu cho hành trình mới đầy thú vị. “Dù ở hình hài nào thì tâm hồn và lý tưởng của tôi vẫn vậy, vẫn đầy nhiệt huyết và chân thành”, Hà nói.