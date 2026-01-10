Đời bi kịch vì phẫu thuật thẩm mỹ của 'ca sĩ mặt quạt' Han Hye Kyung

Ngày 8/1, tập mới của chương trình Tails of Tales phát trên đài SBS, tái hiện nỗi mặc cảm về ngoại hình, quá trình phẫu thuật ở những thẩm mỹ viện bất hợp pháp và hành trình giành lại cuộc sống của Han Hye Kyung - một diễn viên thập niên 90, hiện đã qua đời. Tập phim mang tựa đề Cái tên đã mất, Han Hye Kyung.

Trước đó, câu chuyện của cô Han từng được biết đến rộng rãi qua chương trình Tails of Tales của đài SBS năm 2004. Khán giả, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô - vốn to gấp ba lần người bình thường- từng gọi cô là "dì mặt quạt". Vào thời điểm đó, câu chuyện của cô đã đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 31%, được coi là tập phim gây ảnh hưởng nhất trong lịch sử chương trình.

Hình ảnh gương mặt Han Hye Kyung được đài SBS tái hiện lại. Ảnh: SBS

Han Hye Kyung vốn có gương mặt đẹp và tài năng ca hát, từng mơ ước trở thành ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô sang Nhật Bản hoạt động với vai trò ca sĩ và sớm được biết đến với nghệ danh Han Mi Ok.

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cô quyết định thay đổi ngoại hình có thể thay đổi cuộc đời, tìm kiếm thêm vận may. Điều này dẫn đến quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đài SBS, Han Hye Kyung tìm đến các phòng thẩm mỹ mở bất hợp pháp, giá rẻ thay vì đến một phòng khám phẫu thuật quy mô. Trong quá trình thực hiện các thủ thuật nhiều lần, Han Hye Kyung trở nên nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt bị biến dạng. Cuối cùng, cô trở về quê hương trong cảnh nghèo khó, gương mặt không còn nhận ra, khiến gia đình bàng hoàng.

Trong những năm sau đó, Han Hye Kyung được nhiều tổ chức nỗ lực hỗ trợ giúp xử lý gương mặt. Cô từng trải qua 15 lần tiểu phẫu, kéo dài 2 năm 9 tháng. Riêng lượng chất lạ được lấy ra từ khuôn mặt của cô lên tới 4 kg. Sau một ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng, các bác sĩ từng loại bỏ một lượng lớn silicon khỏi khuôn mặt, giúp mặt cô nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, Han Hye Kyung lại tiếp tục tự tiêm các chất độc hại vào mặt mình, chẳng hạn như dầu parafin, silicon công nghiệp và dầu đậu nành, khiến vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Khuôn mặt ngày càng sưng phù, cô bị liệt cơ và đau đớn dữ dội.

Có thời điểm, cô tự cô lập, sống một mình cùng một chú chó nhỏ, cuộc sống phụ thuộc vào trợ cấp sinh hoạt cơ bản. Điều đặc biệt, cô thậm chí không dám soi gương. Cô còn mắc chứng tâm thần phân liệt nặng với ảo giác thính giác và thị giác dai dẳng, dù được hỗ trợ điều trị tâm thần.

Trong những năm cuối đời, khi tình trạng thuyên giảm, cô tham gia một nhóm tình nguyện, thi thoảng lên sân khấu biểu diễn. Dù ngoại hình không còn đẹp, cô vẫn nỗ lực cống hiến giọng hát. Năm 2018, cô qua đời ở tuổi 57.

Han Hye Kyung thời son trẻ, khi chưa 'dao kéo'. Ảnh: Nate

Han Hye Kyung trong giai đoạn khủng hoảng nhất (trái). Ảnh: Nate

Nhìn lại hành trình của người phụ nữ, các khách mời tham gia chương trình của đài SBS đều cảm thấy xót xa. Park So Hyun, người đã xem chương trình phát sóng, nói: "Tôi hy vọng mọi người nhớ đến cô ấy không phải là 'cô gái mặt quạt' mà là người đã mơ ước trở thành ca sĩ". Khách mời Bae Myung Jin chỉ ra, người phụ nữ không nên bị coi thường hay hạ thấp: "Mọi người có thể mắc sai lầm, nhưng những người nỗ lực tìm lại bản thân cuối cùng không phải là kẻ thất bại".