Nhan sắc NSƯT Kim Oanh trước khi sang Hàn 'dao kéo'

Thời gian gần đây, trên tài khoản Tiktok của mình, NSƯT Kim Oanh đã công khai việc đi Hàn Quốc để "tân trang" nhan sắc. Chị quyết định "dao kéo" hạ mũi để tính tình mềm mại hơn. Trong bài đăng, Kim Oanh còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm và yêu thương.

NSƯT Kim Oanh khiến khán giả cảm thấy khác lạ với gương mặt mới được tân trang của chị. Trước những tiếc nuối của mọi người, nữ nghệ sĩ lên tiếng: "Tớ đồng ý với cả nhà là ngày xưa tớ xinh thật đấy, tớ cũng công nhận là tớ có nét riêng không lẫn vào ai cả. Nhưng… bao giờ, bao giờ cho đến ngày xưa?".

Trước khi sang Hàn tân trang nhan sắc, NSƯT Kim Oanh được nhận xét có vẻ đẹp cá tính và rất mặn mà.

Chị có gương mặt cân đối, hài hòa cùng làn da trắng trẻo.

Mỗi lần xuất hiện, NSƯT Kim Oanh đều nổi bật nhờ vẻ ngoài đặc biệt của mình.

Tuy không sở hữu nhan sắc như các hoa hậu nhưng có thể nói, làn da đẹp hoàn hảo đã giúp Kim Oanh ghi điểm tuyệt đối.

Rõ ràng, ở tuổi U50 như Kim Oanh sẽ không dễ gì để có thể giữ được làn da không chút khuyết điểm.

Vẻ ngoài của Kim Oanh còn được nhận xét là trẻ đẹp so với tuổi của chị. Một trong những bí quyết giúp chị duy trì làn da tươi trẻ chính là tập thể dục đều đặn. Cụ thể, theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Kim Oanh đã xây dựng thói quen tập thể dục mỗi sáng khoảng 30 phút. Chạy bộ là môn tập được cô lựa chọn để tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, Kim Oanh còn chơi golf trong những dịp rảnh rỗi để thay đổi không khí tập luyện. Chính nhờ việc duy trì tập thể thao mà Kim Oanh cho tới hiện tại vẫn luôn giữ được diện mạo tràn đầy sức sống.