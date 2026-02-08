Tuổi 21 giỏi giang của Hoa hậu xứ Thanh Nguyễn Thị Mỹ Linh

Quyết định bổ nhiệm hoa hậu xứ Thanh Nguyễn Thị Mỹ Linh

Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 - Nguyễn Thị Mỹ Linh được giao vai trò mới Phó giám đốc bản quyền Miss Cosmo Thanh Hoá.

Ông Cao Huy – Chủ tịch Miss Cosmo Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh giữ vai trò Phó Giám đốc Miss Cosmo Thanh Hóa sau quá trình đồng hành và đánh giá toàn diện người đẹp trong cả hoạt động chuyên môn lẫn các dự án cộng đồng.

Ông Cao Huy cho biết, ông từng trực tiếp chấm thi và theo dõi Nguyễn Thị Mỹ Linh tại cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025. Tại đây, người đẹp gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn catwalk, thần thái sân khấu chuyên nghiệp, phong cách tự tin. Thế mạnh sân khấu là yếu tố quan trọng giúp Mỹ Linh đăng quang một cách thuyết phục. Tuy nhiên, điều khiến tôi đánh giá cao hơn cả là tư duy nghiêm túc với nghề và định hướng phát triển lâu dài của cô ấy".

Hoa hậu Biển đảo Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Linh

Sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh còn cho thấy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng tại quê hương Thanh Hóa. Thời gian qua, người đẹp đã chủ động tổ chức từ 4–5 đợt trao quà thiện nguyện, hỗ trợ xe đạp, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao quà Tết tại quê Ngoại, đóng góp thiết thực cho địa phương nơi cô sinh ra và lớn lên.

Bên cạnh đó, việc đang sinh sống và học tập tại Thanh Hóa giúp Mỹ Linh có nhiều lợi thế trong việc nắm bắt thực tế, thấu hiểu tâm lý thí sinh cũng như đồng hành sát sao cùng các hoạt động của Miss Cosmo Thanh Hóa. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp ban tổ chức tin tưởng giao cho người đẹp trẻ vai trò quản lý ngay sau đăng quang.

Theo ông Cao Huy, việc bổ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Linh giữ vai trò Phó Giám đốc Miss Cosmo Thanh Hóa nhằm hướng tới xây dựng một sân chơi nhan sắc không chỉ đề cao vẻ đẹp hình thể mà còn chú trọng chiều sâu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ khi nhận trọng trách mới, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết cô xem đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là thử thách lớn.

"Vai trò Phó Giám đốc Miss Cosmo Thanh Hóa mang đến cho tôi nhiều áp lực, bởi đây không chỉ là câu chuyện hình ảnh mà còn là trách nhiệm đồng hành, định hướng và hỗ trợ các thí sinh. Tuy nhiên, tôi tin áp lực cũng chính là động lực để bản thân không ngừng hoàn thiện", Mỹ Linh bày tỏ.

Nguyễn Thị Mỹ Linh tự hào với vai trò mới

Nói về tiêu chí lựa chọn thí sinh trong thời gian tới, người đẹp cho biết Miss Cosmo Thanh Hóa sẽ hướng đến những gương mặt có tiềm năng phát triển lâu dài, hội tụ cả ngoại hình, bản lĩnh và tư duy hiện đại. "Một thí sinh Miss Cosmo không chỉ cần đẹp mà còn phải có tinh thần học hỏi, dám bứt phá khỏi vùng an toàn và ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình đó"- Mỹ Linh chia sẻ thêm.

Mới chỉ bước qua tuổi 21 thế nhưng Hoa hậu xứ Thanh gây chú ý bởi sự giỏi giang của mình. Cách đây không lâu, cô được công bố là giám đốc quốc gia Miss Friendship Vietnam 2026.

Sắp tới, cô mở trung tâm đào tạo catwwalk tại quê nhà để góp phần nâng tầm nhan sắc xứ Thanh .