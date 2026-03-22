5 kem ủ tóc chứa keratin giúp phục hồi tóc hư tổn

Dưới đây là 5 kem ủ tóc chứa keratin đang được bán phổ biến tại Việt Nam, phù hợp nhiều mức độ hư tổn và ngân sách khác nhau.

L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Mask

Kem ủ Absolut Repair là lựa chọn quen thuộc tại nhiều salon nhờ khả năng phục hồi tóc hư tổn do hóa chất. Công thức giàu keratin và lipid giúp làm đầy các vùng tóc yếu, giảm xơ rối và tăng độ mềm mượt rõ rệt sau vài lần sử dụng. Sản phẩm phù hợp với tóc khô, tóc nhuộm hoặc tóc thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt. Kết cấu kem mịn, dễ xả, không để lại cảm giác nặng tóc nếu dùng đúng lượng.

Giá tham khảo: 480.000 đồng

Schwarzkopf Professional BC Bonacure Repair Mask

Kem ủ BC Bonacure Repair tập trung phục hồi cấu trúc tóc nhờ keratin thủy phân và các thành phần củng cố sợi tóc. Sản phẩm giúp tóc chắc khỏe hơn, giảm gãy rụng và cải thiện độ đàn hồi sau tổn thương. Công thức chuyên nghiệp phù hợp cho tóc yếu, tóc tẩy hoặc tóc đã qua nhiều lần xử lý hóa chất. Sau khi ủ, tóc trở nên dễ chải, vào nếp hơn và ít xù.

Giá tham khảo: 520.000 đồng

Milbon Keratin Repair Mask

Milbon Keratin Repair Mask đến từ thương hiệu chăm sóc tóc chuyên nghiệp Nhật Bản, nổi bật với khả năng phục hồi tóc hư tổn sâu nhưng vẫn giữ cảm giác nhẹ tóc. Keratin trong sản phẩm giúp tái tạo sợi tóc từ bên trong, hạn chế chẻ ngọn và giữ màu tóc nhuộm ổn định hơn. Kem ủ phù hợp cho người có tóc yếu, mảnh và cần chăm sóc dài hạn tại nhà theo chuẩn salon.

Giá tham khảo: 650.000 đồng

OGX Keratin Oil Hair Mask

OGX Keratin Oil Hair Mask là lựa chọn dễ tiếp cận cho người muốn phục hồi tóc với chi phí vừa phải. Sản phẩm kết hợp keratin và dầu dưỡng giúp làm mềm tóc, giảm khô xơ và tăng độ bóng. Phù hợp với tóc hư tổn nhẹ đến trung bình, tóc khô hoặc tóc thiếu sức sống. Mùi hương dễ chịu, kết cấu không quá nặng, thích hợp sử dụng một đến hai lần mỗi tuần.

Giá tham khảo: 320.000 đồng

K18 Leave In Molecular Repair Hair Mask.

K18 là dạng mặt nạ không xả ứng dụng công nghệ peptide mô phỏng keratin, giúp phục hồi các liên kết tóc bị đứt gãy ở cấp độ sâu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với tóc hư tổn nặng do tẩy hoặc uốn nhuộm liên tục. Sau một liệu trình ngắn, tóc có độ đàn hồi tốt hơn, giảm gãy và trông khỏe mạnh hơn rõ rệt. Dù giá cao, K18 được đánh giá cao về hiệu quả.

Giá tham khảo: 820.000 đồng