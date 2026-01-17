5 thói quen giúp Trần Đô Linh duy trì làn da trắng sáng

Trên nền tảng Weibo, Trần Đô Linh nhận được vô vàn lời khen cho sự tinh tế trong phong cách, cảm giác thuần khiết và khí chất từ ánh mắt, nụ cười, được ví như mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.

Với vẻ đẹp thanh khiết cùng làn da trắng mịn nổi bật, Trần Đô Linh thường được nhắc đến như hình mẫu "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Hoa ngữ. Chia sẻ với Cosmopolitan Trung Quốc, bí quyết chăm sóc da của diễn viên không nằm ở các phương pháp cầu kỳ mà đến từ những thói quen cơ bản, được duy trì đều đặn trong nhiều năm.

Trước hết, Trần Đô Linh đặc biệt coi trọng bước làm sạch. Do thường xuyên trang điểm đậm khi quay phim và dự sự kiện, cô ưu tiên tẩy trang kỹ nhưng nhẹ nhàng, tránh sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh. Sau đó, cô sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt mịn để hạn chế ma sát, giúp da sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Với Trần Đô Linh, làn da sạch, không căng khô là nền tảng quan trọng để duy trì độ trắng sáng lâu dài.

Thói quen thứ hai là dưỡng ẩm theo hướng tối giản. Diễn viên không chạy theo trào lưu sử dụng nhiều hoạt chất cùng lúc mà tập trung vào cấp nước và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Chu trình chăm sóc da của cô thường gồm toner cấp ẩm, serum kết cấu mỏng và kem dưỡng nhẹ. Việc hạn chế thử nghiệm sản phẩm mới giúp da ổn định hơn, ít gặp tình trạng kích ứng hay xỉn màu.

Trần Đô Linh tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025 của Tencent Video ngày 22/12/2025. Ảnh: Trần Đô Linh Studio

Bên cạnh đó, chống nắng được xem là nguyên tắc không thỏa hiệp trong sinh hoạt hằng ngày của Trần Đô Linh. Cô duy trì thói quen thoa kem chống nắng kể cả khi ở trong nhà, đồng thời kết hợp che chắn vật lý như đội mũ, dùng ô khi quay ngoại cảnh. Theo nữ diễn viên, đây là yếu tố then chốt giúp da giữ được độ trắng sáng và hạn chế sạm màu theo thời gian.

Ngủ đủ giấc và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định cũng là thói quen quan trọng. Dù lịch quay dày, Trần Đô Linh vẫn cố gắng ngủ đủ khi có thể và hạn chế thức khuya ngoài những ngày bắt buộc. Cô cho rằng thiếu ngủ là nguyên nhân khiến da nhanh xỉn màu và kém sức sống, vì vậy việc ưu tiên nghỉ ngơi giúp làn da phục hồi tốt hơn.

Cuối cùng, chế độ ăn uống thanh đạm góp phần không nhỏ vào làn da trắng mịn của nữ diễn viên. Trần Đô Linh ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, hạn chế đồ dầu mỡ và thực phẩm quá ngọt. Cô duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giữ da căng mịn từ bên trong.

Trần Đô Linh ghi dấu ấn với phong thái thanh nhã, nhẹ nhàng, tinh tế.

Trần Đô Linh sinh năm 1993, là diễn viên Trung Quốc nổi bật với vẻ đẹp thanh khiết, làn da trắng sáng và khí chất nhẹ nhàng. Cô tốt nghiệp Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh và được công chúng chú ý từ sớm với danh xưng "nữ thần học đường". Trần Đô Linh bước vào làng giải trí qua bộ phim điện ảnh Tai Trái (2015).

Trên màn ảnh nhỏ, cô tham gia nhiều dự án được khán giả Việt biết đến như Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng và Liệt Hỏa Quân Hiệu. Hình ảnh của cô gắn liền với phong cách trong trẻo, tối giản, được đánh giá cao về nhan sắc tự nhiên và lối sống kỷ luật.