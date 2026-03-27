Chuyên gia Hàn Quốc gợi ý cách chọn kiểu tóc theo dáng mặt

Trong khi nhiều người chọn kiểu tóc theo xu hướng, các chuyên gia tạo mẫu tóc Hàn Quốc lại tiếp cận theo hướng cá nhân hóa: phân tích dáng mặt để tạo hiệu ứng cân đối và tôn đường nét. Theo Cha Hong, nhà sáng lập hệ thống salon CHAHONG ARDOR tại Seoul, "một kiểu tóc đẹp là kiểu khiến khuôn mặt hài hòa hơn chứ không phải nổi bật hơn".

Dưới đây là những nguyên tắc chọn kiểu tóc để che khuyết điểm, tôn vinh nét đẹp của từng dáng mặt.

Mặt tròn: Tạo hiệu ứng thon gọn bằng đường nét dọc

Tóc uốn chữ C giúp khuôn mặt tròn trông thanh thoát hơn. Ảnh: Instagram chahong_official

Gương mặt tròn thường có chiều ngang và chiều dài gần tương đương, khiến tổng thể thiếu điểm nhấn và dễ tạo cảm giác đầy đặn. Trong trường hợp này, nên ưu tiên những kiểu tóc có khả năng kéo dài khuôn mặt theo chiều dọc. Tóc layer dài được xem là lựa chọn kinh điển khi các lớp tóc ôm nhẹ hai bên má, tạo hiệu ứng che bớt phần bầu bĩnh và hướng ánh nhìn xuống dưới. Những kiểu lob uốn nhẹ chữ C hoặc sóng lơi cũng giúp tạo độ chuyển động vừa phải, tránh cảm giác nặng nề. Phần mái bay mỏng, rẽ nhẹ hai bên trán đóng vai trò quan trọng trong việc "mở" khuôn mặt, giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Ngược lại, những kiểu tóc ngắn ngang cằm hoặc mái bằng dày thường bị hạn chế vì dễ làm lộ rõ độ tròn vốn có.

Mặt vuông: Làm mềm cấu trúc góc cạnh

Kiểu tóc dài uốn sóng lơi dùng các lọn tóc làm mờ đường viền hàm, giúp khuôn mặt vuông trông mềm mại hơn. Ảnh: Instagram chahong_official

Đặc trưng của gương mặt vuông là phần xương hàm rõ và đường viền khá sắc nét. Vì vậy, mục tiêu của kiểu tóc là giảm bớt cảm giác góc cạnh, mang lại vẻ mềm mại hơn. Những kiểu tóc dài uốn sóng lơi thường được ưu tiên vì các lọn tóc chuyển động nhẹ nhàng sẽ "làm mờ" đường viền hàm. Kỹ thuật cắt layer trong trường hợp này cũng được xử lý mềm, hạn chế các đường cắt ngang rõ rệt. Phần mái thưa hoặc mái bay giúp tạo độ nhẹ ở phần trên khuôn mặt, đồng thời cân bằng tổng thể. Ngược lại, tóc thẳng ép sát hoặc các kiểu bob cắt ngang thường khiến phần xương hàm trở nên nổi bật hơn, làm mất đi sự hài hòa.

Mặt dài: Điều chỉnh lại tỷ lệ khuôn mặt

Điều chỉnh độ dài khuôn mặt bằng cách thay đổi độ dài tóc và phần mái. Video: Instagram chahong_official

Với gương mặt dài, tỷ lệ chiều dọc chiếm ưu thế khiến khuôn mặt có thể trông gầy và thiếu cân đối. Các chuyên gia Hàn Quốc thường xử lý bằng cách "rút ngắn thị giác" thông qua độ dài tóc và phần mái. Những kiểu tóc ngang vai hoặc bob giúp tạo điểm dừng, khiến khuôn mặt trông ngắn lại. Phần mái, đặc biệt là mái bằng hoặc mái thưa, đóng vai trò then chốt khi giúp chia lại tỷ lệ giữa trán và cằm. Bên cạnh đó, việc uốn phồng hai bên giúp tăng chiều ngang, mang lại cảm giác đầy đặn hơn. Trong khi đó, tóc dài suôn thẳng không mái thường bị hạn chế vì dễ làm khuôn mặt trông dài hơn thực tế.

Mặt trái xoan: Ưu tiên thể hiện phong cách cá nhân

Dáng mặt trái xoan dễ chọn kiểu tóc nên ưu tiên những kiểu thể hiện phong cách cá nhân. Ảnh: Instagram chahong_official

Mặt trái xoan được xem là dáng mặt cân đối với tỷ lệ hài hòa giữa các phần trán, má và cằm. Vì không có nhiều khuyết điểm cần điều chỉnh, việc chọn kiểu tóc trở nên linh hoạt hơn. Những kiểu tóc layer dài mang lại vẻ nữ tính, trong khi bob hoặc lob tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung. Tóc uốn sóng hay duỗi thẳng đều có thể phù hợp tùy theo phong cách cá nhân. Đây là dáng mặt nên tận dụng để thử nghiệm nhiều kiểu tóc khác nhau thay vì bị giới hạn bởi nguyên tắc.

Mặt trái tim: Cân bằng phần trên và dưới khuôn mặt

Tóc bob ngang cằm giúp khuôn mặt trông đầy đặn hơn. Ảnh: Instagram chahong_official

Gương mặt trái tim thường có phần trán rộng và cằm nhỏ, tạo cảm giác phần trên nặng hơn phần dưới. Để cân bằng, nên lựa chọn những kiểu tóc giúp tăng độ đầy ở vùng cằm. Tóc bob ngang cằm là lựa chọn phổ biến vì tạo cảm giác phần dưới khuôn mặt đầy đặn hơn. Những kiểu tóc uốn nhẹ phần đuôi cũng giúp làm mềm đường cằm, tránh cảm giác nhọn. Phần mái bay hoặc mái dài giúp giảm độ rộng của trán, khiến tổng thể hài hòa hơn. Ngược lại, tóc quá dài và thẳng thường không được khuyến khích vì dễ làm lộ rõ sự chênh lệch giữa hai phần khuôn mặt.

Theo Cha Hong, dáng mặt chỉ là một phần trong quá trình chọn kiểu tóc. Chất tóc tự nhiên, thói quen chăm sóc và phong cách sống cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng. Đây là lý do các salon Hàn Quốc luôn tư vấn riêng cho từng khách hàng thay vì áp dụng một kiểu tóc cố định. Một kiểu tóc thực sự phù hợp là kiểu bạn có thể duy trì mỗi ngày mà vẫn cảm thấy tự tin và thoải mái.