Hình ảnh Hoa hậu Phương Oanh và mẹ khiến cư dân mạng chú ý

Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bên gia đình

Mới đây, hoa hậu Phương Oanh đã chia sẻ những hình ảnh ấm cúng bên hai Á hậu Tâm Như và Khánh Như cùng gia đình tại Hà Nội. Người đẹp cho biết cô đã mời hai thí sinh nổi bật của cuộc thi Miss World Vietnam 2026 về thăm nhà, sau thời gian đồng hành tại cuộc thi.

Hoa hậu Phương Oanh đưa hai Á hậu Tâm Như và Khánh Như về thăm nhà. (Ảnh: FBNV)

Sau khi bài viết của Phương Oanh được đăng tải, nhiều cư dân mạng dành sự chú ý tới mẹ Phương Oanh - chị Lê Thị Thúy, năm nay 49 tuổi. Trong ảnh, mẹ của nàng hậu trẻ trung, rạng rỡ. Trước đó, chị từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được gặp lại con gái sau một tháng đăng quang, cho biết sẽ nấu nhiều món ngon cho Phương Oanh thưởng thức.

Bố Phương Oanh cũng chia sẻ tình cảm dành cho cô: "Từ khi đăng quang đến nay, Oanh luôn bận rộn với công việc và chịu không ít áp lực. Gia đình chỉ mong con về nhà, cùng ăn một bữa cơm ấm cúng để giải tỏa mọi điều".

Theo ông, trong suốt thời gian xa nhà, gia đình chủ yếu dõi theo hành trình của Phương Oanh qua mạng xã hội. Lịch trình dày đặc từ sáng đến tối muộn khiến cả nhà không có nhiều thời gian trò chuyện, chỉ mong cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi mỗi khi có thể.

Bố mẹ Phương Oanh đón nàng hậu tại sân bay sau một tháng xa nhà. (Ảnh: NSX)

Trước đó, trên mạng xã hội, Hoa hậu Phương Oanh cũng hé lộ một góc nhỏ trong căn nhà tại phố Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Người đẹp gây chú ý khi chia sẻ loạt giấy khen, thành tích học tập cùng những dấu ấn từ các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là vương miện Miss World Vietnam 2025.

Sau đăng quang, Hoa hậu Phan Phương Oanh cùng hai Á hậu Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như tích cực tham gia nhiều hoạt động nổi bật như gặp gỡ báo chí, trình diễn thời trang, góp mặt tại các sự kiện giải trí và giao lưu cùng sinh viên…

Với danh hiệu Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh sẽ trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World lần thứ 74. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027 ở Tanzania. Hoa hậu Phương Oanh có khoảng 1 năm để trau dồi bản thân trước khi chinh chiến quốc tế.