Hoại tử môi sau khi tiêm 'giải filler' ở spa không phép

Ngày 6/5, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị biến chứng nặng sau can thiệp thẩm mỹ không đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân nhập viện với môi dưới sưng to, biến dạng rõ rệt, đau nhức dữ dội. Khám lâm sàng ghi nhận vùng môi căng tức, xuất hiện nhiều điểm loét hoại tử tím tái, kèm dịch mủ vàng đặc rò rỉ liên tục.

Hình ảnh môi bị nhiễm trùng sau khi sau tiêm "giải filler" tại cơ sở không phép. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Theo bệnh sử, khoảng 6 tháng trước, bệnh nhân từng tiêm filler làm đầy môi. Gần đây, do không hài lòng, cô đến một spa để tiêm thuốc "giải filler" được quảng cáo có tác dụng nhanh. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, vùng môi bắt đầu sưng đau, viêm nhiễm và nhanh chóng hình thành ổ mủ sâu.

ThS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa, Khoa Da liễu và Bỏng, cho biết kết quả siêu âm phát hiện ổ áp xe lớn hơn 2 cm nằm sâu trong mô mềm. Xét nghiệm cấy mủ xác định tác nhân gây bệnh là Tụ cầu vàng, loại vi khuẩn thường liên quan đến dụng cụ không đảm bảo vô trùng.

"Không ít người cho rằng tiêm tan filler là thủ thuật đơn giản, nhưng thực chất đây là can thiệp xâm lấn. Nếu thực hiện trong điều kiện không đảm bảo vô trùng, nguy cơ áp xe, tắc mạch, thậm chí hoại tử vĩnh viễn là rất cao", bác sĩ Nghĩa nói.

Trước nguy cơ tổn thương lan rộng, ê-kíp đã tiến hành rạch dẫn lưu mủ để giải phóng áp lực, kết hợp chăm sóc vết thương hàng ngày và sử dụng kháng sinh liều cao nhằm kiểm soát nhiễm trùng.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng sưng nề giảm rõ rệt, vùng tổn thương bắt đầu khô, đóng vảy. Sức khỏe và tâm lý bệnh nhân dần ổn định, được xuất viện sau đó.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo mọi thủ thuật liên quan đến tiêm filler hoặc tiêm "giải filler" đều phải được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ chuyên khoa trực tiếp đảm nhiệm.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tin vào các quảng cáo "làm đẹp nhanh", "không đau", "giá rẻ" tại các spa không đủ điều kiện chuyên môn. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, đổi màu da, chảy mủ, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nặng và di chứng lâu dài.