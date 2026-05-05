Quỳnh Kool khoe vẻ đẹp đầy đặn

Quỳnh Kool đăng loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ với biển xanh cát trắng. Nữ diễn viên Bước chân vào đời được khen gợi cảm.

Khán giả để lại lời khen sắc vóc quyến rũ của người đẹp 31 tuổi: "Chị giống như nàng tiên cá vậy", "Bảo sao Quân cãi lời mẹ để yêu Thương", "Nhan sắc như vậy xứng đáng có 10 người yêu", "Quỳnh ngày càng xinh đẹp mặn mà", "Nóng hơn cả mùa hè miền Bắc nữa".

Loạt ảnh diện bikini của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool không chạy theo xu hướng thân hình gầy gò mình hạc xương mai hay những thẩm mỹ thời trang độc hại như vòng eo A4 hay hõm xương bả vai. Nữ diễn viên tự tin với vẻ đẹp đầy đặn, nữ tính của mình.

Cô lựa chọn phong cách phù hợp độ tuổi. Trước đó, Quỳnh Kool có hình ảnh trong sáng, những bộ ảnh với áo trắng học sinh trong veo thuần khiết của nữ diễn viên từng gây thương nhớ cho khán giả. Khi đã bước qua ngưỡng tuổi 30, Quỳnh Kool lại theo đuổi phong cách trưởng thành, nữ tính.

Ngay cả trong cách lựa chọn vai diễn, Quỳnh Kool cũng đảm nhận vai người mẹ trẻ như trong phim Đừng làm mẹ cáu, Chúng ta của 8 năm sau ... Thực tế, nhiều diễn viên nữ không muốn đóng vai mẹ quá sớm vì sợ bị định hình hình ảnh là người phụ nữ đã đến tuổi trung niên có gia đình, nhưng Quỳnh Kool lại chọn các vai diễn đúng với độ tuổi của mình. Đây cũng là điểm đáng khen ngợi của nữ diễn viên trẻ.

Quỳnh Kool thu hút ánh nhìn.

Hiện tại, bộ phim Bước chân vào đời do Quỳnh Kool đóng chính thu hút sự chú ý của khán giả. Trong phim, Quỳnh vào vai Thương cô gái có hoàn cảnh khó khăn cha mẹ mất sớm phải lo cho hai em ăn học. Khi các em dần trưởng thành, những rắc rối liên tục ập đến. Thương cũng phải đối mặt với những lời dè bỉu chê bai của mẹ bạn trai khi bà cho rằng cả hai không xứng đôi, không môn đăng hộ đối.

Trong tập 30, em gái Trang (Ngọc Thủy) hành hung người khác và bị yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng. Thương tìm mọi cách để kiếm tiền nhưng bất lực khiến cô ngã quỵ, khó khăn chồng chất khó khăn. Quỳnh Kool được khen xinh đẹp, cảnh khóc nhiều cảm xúc.

Quỳnh Kool tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cô được biết đến từ series hài Kem Xôi, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp. Cô tham gia nhiều bộ phim như Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Gara hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, Quỳnh búp bê, Gió ngang khoảng trời xanh…

Bộ ảnh phong cách học sinh của Quỳnh Kool vài năm trước.