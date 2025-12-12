7 kem dưỡng ẩm mùa đông giá 200.000 - 1 triệu đồng

Thời tiết lạnh và độ ẩm thấp khiến làn da dễ mất nước, bong tróc, thậm chí kích ứng. Nhiều chuyên gia da liễu và biên tập viên làm đẹp từ các tạp chí uy tín như Allure, Vogue và Harper’s Bazaar cho rằng bí quyết quan trọng của mùa đông là chọn đúng kem dưỡng ẩm đủ mạnh, giàu chất phục hồi nhưng không gây bí da. Dưới đây là 7 sản phẩm được đánh giá cao và có thể mua chính hãng tại Việt Nam.

CeraVe Moisturizing Cream

CeraVe là sản phẩm thường được bác sĩ da liễu khuyến nghị cho da khô và nhạy cảm nhờ công thức chứa ba loại ceramide kết hợp hyaluronic acid. Chất kem dày nhưng dễ tán, phù hợp dùng cả mặt và body. Nhiều biên tập viên quốc tế xem đây là lựa chọn an toàn cho mùa đông vì khả năng phục hồi hàng rào da hiệu quả.

Giá tham khảo: 430.000 - 460.000 đồng

La Roche-Posay Toleriane Ultra

Toleriane Ultra được đánh giá cao nhờ công thức tối giản, không hương liệu, không cồn, phù hợp với người dễ kích ứng hoặc gặp tình trạng đỏ rát do thời tiết lạnh. Sản phẩm thường xuất hiện trong các bài gợi ý chăm sóc da mùa đông của Vogue và được nhiều chuyên gia châu Âu khuyên dùng.

Giá tham khảo: 750.000 đồng

Eucerin Aquaphor Repair Balm

Aquaphor được ví như "kem cứu nguy mùa lạnh" nhờ khả năng khóa ẩm mạnh, giảm nhanh tình trạng nứt nẻ ở môi, cánh mũi, bàn tay hay vùng da chịu tác động gió lạnh. Nhiều bác sĩ da liễu Mỹ khuyến nghị sản phẩm này cho những trường hợp da tổn thương nhẹ hoặc khô kéo dài.

Giá tham khảo: 400.000 - 450.000 đồng

Bioderma Atoderm Intensive Baume

Dòng Atoderm hướng đến da rất khô, da chàm hoặc da dễ kích ứng trong mùa đông. Công thức hỗ trợ phục hồi lipid tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu ngay sau khi thoa. Các chuyên gia da liễu châu Âu thường đề xuất sản phẩm này cho người gặp tình trạng khô kéo dài hoặc sinh hoạt trong môi trường lạnh.

Giá tham khảo: 280.000 - 300.000 đồng

Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Hydro Boost được biên tập viên Allure đánh giá cao nhờ kết cấu gel mỏng, thấm nhanh, phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp nhưng vẫn cần dưỡng ẩm trong mùa lạnh. Công thức chứa hyaluronic acid giúp giữ nước tốt, tạo bề mặt mượt để trang điểm.

Giá tham khảo: 200.000 - 350.000 đồng

Hada Labo Gokujyun Cream

Thương hiệu đến từ Nhật Bản được nhiều biên tập viên làm đẹp châu Á yêu thích vì khả năng cấp nước chuyên sâu nhờ hyaluronic acid đa phân tử. Sản phẩm phù hợp cho da thiếu ẩm, khô căng khi ở phòng điều hòa hoặc không khí hanh khô.

Giá tham khảo: 200.000 - 250.000 đồng

Kiehl’s Ultra Facial Cream

Ultra Facial Cream thường xuyên góp mặt trong danh sách kem dưỡng ẩm được bình chọn cao của Allure và Harper’s Bazaar. Chất kem nhẹ, dễ thoa, phù hợp với nhiều loại da, giúp duy trì độ ẩm ổn định trong ngày lạnh. Đây cũng là sản phẩm phổ biến cho cả nam và nữ.

Giá tham khảo: khoảng 1.100.000 đồng