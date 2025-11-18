5 kiểu tóc mái giúp bạn vừa sang vừa trẻ trong mùa đông

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu tràn về, diện mạo của bạn không chỉ được quyết định bởi áo khoác hay khăn len mà còn bởi khí chất hiện lên trên gương mặt. Một đường cắt nhỏ ở phần tóc mái có thể khiến thần thái trầm hơn, sáng hơn hoặc trẻ trung hơn chỉ trong vài phút. Dưới đây là 5 gợi ý từ các mỹ nhân Hàn giúp bạn dễ dàng F5 diện mạo trong mùa lạnh.

Tóc mái thưa

Tóc mái thưa nhẹ nhàng mà sắc nét. Ảnh: Instagram nayoungkeem

Mái thưa trong veo như của Kim Na Young là lựa chọn phù hợp nhất nếu bạn muốn thay đổi nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo điểm nhấn. Lớp tóc mỏng để hở một phần trán giúp tổng thể thoáng hơn, đồng thời đường chân mày trở nên sắc nét và cuốn hút hơn. Khi kết hợp với áo dạ hay áo khoác dài, kiểu mái này giữ sự gọn gàng nhưng vẫn có độ bồng nhẹ, đúng tinh thần thanh lịch của mùa đông. Chỉ cần sấy phồng nhẹ phần chân tóc và để đuôi mái rơi thẳng tự nhiên, bạn đã có kiểu tóc trẻ trung, dễ ứng dụng trong mọi kiểu trang phục.

Tóc mái lệch

Tóc mái lệch giúp tinh chỉnh đường nét gương mặt. Ảnh: Instagram winter.aespa

Mái lệch như Winter (aespa) phù hợp với những ai muốn khuôn mặt thon gọn hơn mà không cần can thiệp nhiều vào tổng thể mái tóc. Việc dồn nhẹ phần tóc mái về một bên tạo hiệu ứng bất đối xứng, hướng ánh nhìn vào trung tâm gương mặt. Khi tạo kiểu, chỉ cần uốn nhẹ phần mái theo hướng đuôi mắt, bạn sẽ thấy gương mặt hài hòa và thanh thoát hơn.

Tóc mái dày

Kiểu tóc mái dày tạo dấu ấn đậm nét. Ảnh: Instagram sooyaaa__

Nếu bạn muốn một lần "lột xác", mái dày như Jisoo (BLACKPINK) là lựa chọn đáng thử. Kiểu mái che gần hết trán giúp rút ngắn chiều dài gương mặt, khiến đôi mắt trở thành tâm điểm. Khi phối cùng váy liền hoặc trang phục tối màu, bạn sẽ cảm nhận rõ nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Tuy nhiên để tránh cảm giác nặng nề, phần đuôi mái nên được tỉa nhẹ để tạo độ thông thoáng. Một chút độ phồng ở chân tóc sẽ giúp kiểu tóc nổi bật hơn dưới ánh đèn buổi tối mùa đông.

Tóc mái tỉa mềm

Kiểu tóc mái tỉa mềm dịu dàng và hài hòa. Ảnh: Instagram hyeri_0609

Kiểu tóc mái tỉa mềm của Hyeri dành cho những ai muốn trẻ trung nhưng không quá sắc sảo. Phần mái được tỉa mềm thay vì cắt bằng, tạo hiệu ứng nhẹ như sương, giúp trán có bóng đổ tự nhiên và làm đôi mắt trở nên sâu hơn. Chỉ với lớp trang điểm nhẹ, kiểu mái này đã đủ mang đến vẻ ấm áp, hiền hòa, rất hợp với thời tiết mùa đông.

Tóc mái hippie

Kiểu tóc mái hippie làm thay đổi diện mạo. Ảnh: Instagram dlwlrma

Nếu muốn tạo điểm nhấn cho tóc, kiểu mái hippie của IU là cảm hứng lý tưởng. Những lọn tóc mảnh rơi ngẫu hứng trên trán, kết hợp với phần tóc uốn lơi tạo thành lớp bóng mềm quanh gương mặt, mang đến vẻ phóng khoáng. Khi gió thổi, các sợi tóc chuyển động tự nhiên, tạo cảm giác sinh động đặc trưng của hippie bang. Chỉ cần uốn lọn nhỏ và gỡ nhẹ bằng tay, bạn đã có kiểu mái độc đáo nhưng vẫn giữ sự tinh tế.