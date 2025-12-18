Gội đầu kiểu 'bánh mì kẹp' giúp tóc sạch cả tuần

Theo Haven Whiteman, nhà tạo mẫu và chuyên gia nối tóc tại Luxy Hair, shampoo sandwich (tạm dịch: gội đầu kiểu bánh mì kẹp) là một mẹo làm sạch tóc đơn giản, trong đó dầu xả được thoa lên tóc ướt trước, sau đó xả sạch, gội đầu và tiếp tục dưỡng lại lần nữa. Phương pháp này tạo ra một "lớp kẹp độ ẩm" bao quanh quá trình làm sạch. "Cách gội này giúp bảo vệ phần thân và ngọn tóc khỏi tình trạng khô xơ, trong khi da đầu vẫn được làm sạch hiệu quả", chuyên gia lý giải. Tên gọi "sandwich" xuất phát từ hình ảnh sợi tóc được bao bọc bởi hai lớp dưỡng, trong khi dầu gội nằm ở giữa, tương tự cấu trúc của một chiếc bánh sandwich.

Theo nhiều beauty blogger, lý do kiểu gội đầu này nhanh chóng trở thành trào lưu nằm ở trải nghiệm tóc mềm mượt rõ rệt sau khi gội, ngay cả với những người thường xuyên dùng dầu gội làm sạch sâu. Dầu gội có nhiệm vụ loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và cặn sản phẩm tạo kiểu trên da đầu. Tuy nhiên, các chất hoạt động bề mặt trong dầu gội cũng có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ sợi tóc, khiến tóc khô và xơ hơn, nhất là với tóc đã qua xử lý hóa chất. Lớp dưỡng trước khi gội được xem như một "hàng rào bảo vệ", giúp hạn chế tác động này.

Với những ai đang tìm giải pháp giúp tóc mềm mượt hơn mà không cần thay đổi toàn bộ sản phẩm chăm sóc, gội kiểu 'bánh mì kẹp' đáng thử để cảm nhận sự khác biệt.

Lợi ích của kiểu gội đầu bánh mì kẹp

Làm sạch da đầu hiệu quả

Ở bước gội, dầu gội tiếp xúc trực tiếp với da đầu mà không bị "vướng" bởi lớp dầu xả, giúp loại bỏ dầu thừa, bụi mịn và cặn mỹ phẩm tích tụ.

Giữ độ ẩm cho thân tóc

Lớp dưỡng đầu tiên giúp hạn chế tình trạng thân và ngọn tóc bị khô sau khi gội, đặc biệt có lợi với tóc khô tự nhiên, tóc uốn, tóc tẩy hoặc tóc nhuộm.

Giảm phai màu tóc nhuộm

Với tóc đã qua xử lý hóa chất, gội đầu kiểu sandwich được đánh giá là phương pháp giúp màu tóc bền hơn nhờ giảm sự tiếp xúc trực tiếp của chất làm sạch lên sợi tóc.

Hạn chế gãy rụng do ma sát

Khi tóc đã được làm mềm trước khi gội, thao tác xoa và massage trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm nguy cơ gãy và chẻ ngọn.

Ai nên cân nhắc trước khi áp dụng?

Dù mang lại nhiều lợi ích, kiểu gội đầu "bánh mì kẹp" không phải lựa chọn lý tưởng cho tất cả mọi người. Người có tóc quá mỏng, dễ bết hoặc da đầu tiết nhiều dầu có thể cảm thấy tóc nặng và nhanh xẹp nếu dùng hai lớp dưỡng trong cùng một lần gội.

Với nhóm đối tượng này, các chuyên gia khuyên nên chọn dầu xả kết cấu nhẹ ở bước dưỡng đầu tiên, hoặc chỉ áp dụng phương pháp này 1 - 2 lần mỗi tuần thay vì hằng ngày.

Lựa chọn dầu gội, dầu xả phù hợp và áp dụng đúng kỹ thuật gội 'bánh mì kẹp' giúp tóc chắc khỏe, sạch suốt cả tuần.

Cách áp dụng hiệu quả tại nhà

Để kiểu gội đầu này phát huy tác dụng, cần chú ý chọn sản phẩm dưỡng có kết cấu phù hợp với tình trạng tóc. Ở bước dưỡng đầu tiên, chỉ nên thoa từ thân đến ngọn tóc, tránh da đầu. Khi gội, nên tập trung massage da đầu thay vì xoa mạnh toàn bộ chiều dài tóc.

Bước dưỡng cuối cùng có thể linh hoạt điều chỉnh. Với tóc khỏe, dầu xả thông thường là đủ; với tóc hư tổn, có thể thay bằng mặt nạ phục hồi.