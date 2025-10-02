Chuyên gia da liễu chỉ lỗi dùng serum khiến da xuống cấp

Khi bơm serum ra lòng bàn tay và xoa đều, 80% lượng serum sẽ dính lên tay, chỉ có 20% là được áp vào da, gây lãng phí và kém hiệu quả.

Bác sĩ Panth - có hơn 14 năm kinh nghiệm lâm sàng chuyên điều trị các bệnh lý da, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ da liễu, laser trị liệu - thường chia sẻ các vấn đề chăm sóc có thể trên trang cá nhân có hơn 600.000 người theo dõi. Trong bài viết gần đây, bà chỉ ra thói quen bơm serum ra lòng bàn tay rồi xoa đều trước khi thoa lên mặt không tốt bởi phần lớn tinh chất bị giữ lại trên tay, chỉ một phần nhỏ mới thực sự được hấp thụ vào da. Điều này khiến serum không phát huy được hiệu quả chăm sóc da như mong muốn, khiến da lão hóa nhanh.

Bên cạnh đó, nhiều người thường có thói quen chạm đầu dropper trực tiếp lên da mặt để nhỏ serum. Theo bác sĩ, đây là hành động tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, bởi vi khuẩn và bụi bẩn có thể bám vào đầu ống nhỏ giọt, rồi quay trở lại chai serum, làm giảm chất lượng sản phẩm.

Bác sĩ Panth khuyên mọi người nên nhỏ trực tiếp vài giọt serum lên da mặt hoặc lên đầu ngón tay sạch, sau đó tán nhẹ nhàng khắp mặt. Các động tác cần thực hiện nhẹ, không chà xát mạnh để tránh gây tổn thương hàng rào bảo vệ da. Ngoài ra, nên tuân thủ thứ tự chăm sóc da: làm sạch - toner - serum - kem dưỡng, để tinh chất thẩm thấu tốt nhất.

Bác sĩ Aanchal Panth.

Aanchal Panth là bác sĩ da liễu và chuyên gia cấy tóc tại Ấn Độ, hiện làm việc ở thành phố Surat. Bà tốt nghiệp MBBS tại Đại học Manipal, sau đó hoàn thành chương trình MD chuyên ngành Da liễu, Bệnh hoa liễu và Phong tại Viện Y khoa Toàn Ấn (AIIMS), New Delhi, nơi bà được đào tạo chuyên sâu về dermatopathology.

Ngoài công việc chuyên môn, bà còn được biết đến với hoạt động giáo dục cộng đồng qua nền tảng Dermatocare và kênh YouTube Dr. Aanchal MD có hàng trăm nghìn người theo dõi. Trên các kênh truyền thông này, bà thường xuyên chia sẻ kiến thức khoa học về chăm sóc da, đồng thời cảnh báo về những sai lầm phổ biến trong việc sử dụng mỹ phẩm như serum, kem chống nắng hay các liệu trình dưỡng da. Nhờ sự kết hợp giữa nền tảng học thuật vững chắc và khả năng truyền đạt gần gũi, bác sĩ Panth trở thành một trong những chuyên gia da liễu được cộng đồng quan tâm hàng đầu tại Ấn Độ.