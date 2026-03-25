Bác sĩ Đông Y tiết lộ thói quen dưỡng tóc đen mượt ở tuổi U50

Ở độ tuổi cận kề ngũ tuần, bác sĩ Đông y Ho Wai Yan (Joey Ho), được cấp phép hành nghề tại Hong Kong, tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Y học cổ truyền của Đại học Trung văn Hong Kong, thường được khen trẻ trung hơn tuổi nhờ mái tóc dài đen óng ả. Cô tiết lộ rằng ngoài việc nuôi dưỡng từ bên trong và bên ngoài, một số thói quen sinh hoạt cũng rất quan trọng, nếu không, chúng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rụng tóc. Bác sĩ Ho nói khi sức khỏe thể chất không tốt, có thể dẫn đến rụng tóc, tóc khô xơ và chuyển bạc, thậm chí hói đầu một phần. Nếu muốn cải thiện chất lượng tóc, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản sau đây.

Bác sĩ Ho Wai Yan.

Giảm suy nghĩ quá mức: Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng "suy nghĩ quá mức làm tổn hại tỳ vị", dẫn đến suy giảm chức năng tỳ vị và khí huyết suy yếu.

Ăn no vừa phải (khoảng 70%): Ăn no quá mức gây gánh nặng cho tỳ vị do đó nên ăn no vừa phải giúp tỳ vị hoạt động bình thường.

Tránh thức khuya: Thức khuya có thể dẫn đến âm hư, huyết hư, gây tóc bạc sớm hoặc tóc mỏng, cuối cùng dẫn đến rụng tóc.

Tránh đồ uống lạnh và thức ăn sống/lạnh: Thức ăn sống/lạnh có thể làm suy yếu chức năng tỳ vị, dẫn đến khí huyết không đủ, không nuôi dưỡng được da đầu, khiến tóc bạc và rụng.

Massage da đầu thường xuyên: Nên thường xuyên massage da đầu bằng lược mềm hoặc đầu ngón tay để duy trì tuần hoàn máu tốt.

Bác sĩ Ho có thói quen uống các loại trà thảo mộc nóng thay vì các thức uống lạnh, chứa nhiều đường ngọt.

Cùng với những thói quen sinh hoạt nói trên, bác sĩ Ho khuyến khích thêm các món sau vào thực đơn, giúp ích cho sức khỏe mái tóc.

Thịt gà đen: Thịt gà có vị ngọt, tính trung hòa, có tác dụng dưỡng âm thanh nhiệt, bổ gan thận, bổ khí huyết. Món ăn này có tác dụng trong việc cải thiện tình trạng tóc bạc và rụng tóc ở những người thiếu âm thiếu huyết. Công thức súp gà mà cô rất tâm đắc bao gồm: gà đen, thục địa, hoài sơn, kỷ tử (tương tự các nguyên liệu thường có trong gói gia vị hầm thuốc bắc), gừng, vỏ quýt khô.

Hạt mè đen: Mè đen có tác dụng bổ huyết, dưỡng ẩm, làm mềm da khô và thúc đẩy nhu động ruột. Ngoài ra, hạt mè đen còn giàu vitamin E và anthocyanin, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Đậu đen: Loại hạt này bổ máu, giúp làm đen tóc, có lợi cho chức năng gan và thận. Đậu đen còn rất giàu anthocyanin và vitamin E, đều là những chất chống oxy hóa mạnh tốt cho làn da, mái tóc.

Bác sĩ người Hong Kong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ giúp kìm hãm tốc độ lão hóa chung của cơ thể cũng như làm chậm tốc độ bạc tóc.

Hạt óc chó: Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng óc chó bổ thận và não, làm đen tóc và thúc đẩy nhu động ruột. Thường xuyên tiêu thụ óc chó góp phần giúp giảm rụng tóc và tóc bạc do suy thận. Loại hạt này cũng giàu protein, vitamin nhóm B và vitamin E, giúp duy trì sức khỏe của da đầu và tóc.

Dâu tằm: Có tác dụng bổ gan thận, bổ âm huyết, làm đen tóc và cải thiện thị lực. Dâu tằm bổ âm huyết, do đó đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng rụng tóc và tóc bạc do phẫu thuật, sinh nở và thiếu khí huyết.